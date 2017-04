¿Nicolás Paladini se suma al Bailando 2017 junto a Rocío Guirao Díaz?

07/04/2017 -

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini dejaron Rosario para instalarse desde este año en Buenos Aires. Con sus tres hijos se amoldan a su nueva vida y ya recibieron una propuesta. Rocío está lista para retornar a la televisión en el "Bailando 2017". Luego, puso en la balanza los aspectos que tendría sumarse a un show mediático: "No es un lugar donde me sienta cómodo. Por otro lado, me gusta la idea de poder combinar un trabajo con mi mujer. Tenemos que analizarlo y organizarnos".