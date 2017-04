Fotos Reapareció Alé y habló de su salud

07/04/2017 -

Matías Alé tuvo un verano tranquilo. Lejos de los escándalos, aprovechó para recuperarse del todo de su problema psiquiátrico y disfrutó de una temporada de teatro diferente en Mendoza.

"Fue muy buena porque me sentí bien de salud, me divertí y la pasé bien. No tuve la presión de estar compitiendo con otros elencos o en las cifras, o en la cantidad de gente que metíamos", comenzó reconociendo a Javier Beccaria, el notero de "Intrusos" (América).

"Extrañé Carlos Paz, extrañé Mar del Plata, pero San Rafael me dio salud", explicó el actor luego de sobreponerse a dos brotes psicóticos: el primero fue en noviembre de 2015 y el segundo a finales de junio del año pasado. "Asimilé tener que tomar medicación ya me parece algo normal que me hace bien. No es como el año pasado que la dejé y después tuve la recaída", reflexionó.

"Aprendí a sobreponerme, a ponerme de pie, a saber que soy una persona que se puede levantar después de una caída. Que cuando estás arriba es totalmente normal caerte y más con un problema de salud. Aprendí a seleccionar a las personas que tengo cerca. Aprendí a darle importancia a mi vieja, a mi hermano, a mis amigos, a la gente que me ayudó muchísimo en esto que atravesé. Estoy solo, estoy capitalizando mi tiempo", destacó. "Perdí un montón de cosas con mi enfermedad: perdí relaciones, trabajo, plata, perdí un montón de cosas. Ahora estoy haciendo el duelo, amigando, sacándome el polvo de encima y estoy en el proceso de salir a construir de vuelta", finalizó Matías.