Camión atropelló a varias personas en Suecia: hay al menos cuatro muertos

07/04/2017 -

Al menos cuatro personas murieron en el centro de Estocolmo cuando un camión atropelló a transeúntes en lo que los servicios de seguridad calificaron como "atentado terrorista". Según informó Policía sueca a la agencia AFP, por el hecho fue detenida una persona fue detenida.



"Puedo confirmar que cuatro personas murieron y 12 resultaron heridas", dijo un portavoz de la Policía, que agregó que una persona fue detenida, pero sin dar detalles sobre su identidad ni sobre las acusaciones en su contra.

El ataque ocurrió cerca de unos grandes almacenes, en el cruce entre una de las calles peatonales más frecuentadas de la capital, Drottningsgatan, y una de las principales arterias de la ciudad, Klarabergsgatan.

El vehículo se empotró contra la fachada de una tienda después de arrollar a los peatones, y los socorristas atendían a los heridos en el lugar del ataque, según las imágenes difundidas por las televisiones.

"Suecia fue atacada" y "todo apunta a un atentado terrorista", declaró el primer ministro Stefan Lövfen, citado por los medios suecos.



El mandatario, que en el momento del atentado viajaba a la segunda ciudad del país, Gotemburgo, dio media vuelta para volver a la capital. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó por su parte que el ataque contra Suecia era un ataque contra "toda" la Unión Europea.

El autor del atentado había robado el camión aprovechando "una entrega en un restaurante", declaró una portavoz de la empresa de transportes Spendrups, Rose-Marie Hertzman.



Varios testigos describieron escenas de terror y de pánico. Uno de ellos, Dimitris, dijo al diario sueco Aftonbladet que el camión apareció "de la nada".

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb