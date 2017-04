Camión atropelló a varias personas en Suecia: hay al menos tres muertos

Hoy 11:28 -

Este viernes una camioneta atropelló a varias personas en Estocolmo, la capital sueca. Concretamente en el sector céntrico de Drottninggatan.

El incidente, sobre el que la policía no dio más detalles, se produjo poco antes de las 13H00 GMT (10:30 en hora argentina) a proximidad de unos grandes almacenes, en el cruce entre la calle peatonal más frecuentada de la capital y una de las principales arterias de la ciudad.

Medios suecos, reportan que la situación habría dejado al menos tres muertos. Los servicios de seguridad de ese país confirmaron la existencia de "varios muertos". Todavía no se pudo confirmar si fue un ataque terrorista.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb