A los fanáticos del MotoGP les gusta Las Termas

Fotos Los turistas recorren las calles de Las Termas.

07/04/2017 -

Con un marco imponente de fanáticos del deporte motor de todas partes de la República Argentina y países extranjeros, se llevó a cabo el primer día de la Competencia Internacional del MotoGP.

El circuito de Las Termas de Rio Hondo, estuvo pleno de aficionados durante todo el día.

En la categoría del Moto GP, Maverick Viñales volvió a marcar su dominio en este comienzo de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Se acercaron turistas del país y de otras latitudes.



De,, José Antonio Arbaiza, contó sobre las bondades que le ofreció, la ciudad de Las Termas de Rio Hondo, en la competencia: “He venido a ver este campeonato fabuloso, esto es fantástico, se vive una alegría, una camaradería. Soy completamente fanático de Valentino Rossi, es inigualable, es una leyenda, ya hace varios años que lo vengo siguiendo. Esta es la primera vez que vengo a la ciudad de Las Termas de Rio Hondo y espero venir todos los años, es muy bonito, es muy tranquilo, la gente es muy amable, la gente es de primera, da gusto estar acá. El circuito me ha parecido muy bueno, es de un nivel de primera”.





Jorge Aguilera de Antofagasta, Chile, esbozo sobre la carrera más importante a nivel internacional: “Es la primera vez que vengo a la ciudad de Las Termas de Rio Hondo, unos amigos, me habían aconsejado que venga, porque era muy bonito, la fiesta del MotoGP acá. Así que decide venir y los acompañe. La verdad si vive una fiesta de las motos acá, es muy bonito el ambiente, esta todo espectacular, para todos los amantes de las motocicletas. Yo, soy fanático de Valentino Rossi, lo vengo siguiendo, siempre estuve pendiente en la televisión. La ciudad de Las Termas, me ha parecido bonita, entretenida, se puede ver que se llena de gente y eso le da otro carisma. Me ha gustado la ciudad”.