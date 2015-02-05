CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Abril de 2017

A LAS 22.15 - CASO CERRADO SIN CENSURA

Hoy 20:59 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 RECIEN GRADUADA

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.00 LOS SIMPSONS

17.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - TIGRE

20.00 CINE. KARATE KID 2010

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASO CERRADO SIN CENSURA

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 DOCUMENTALES

21.15 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 FESTIVAL PAÍS 17

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

17.45 QUILMES VS. RACING

20.00 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 CICLO DE COLECCIÓN: CUARTETO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL

17.45 CAPITAN DARK

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

12.19 EL CÓDIGO DEL MIEDO

02.09 EL SOSPECHOSO

04.57 PEQUEÑOS AVIADORES

07.07 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

11.00 LO QUE UNA CHICA QUIERE

12.11 LOCOS POR LAS NUECES

14.58 GODZILLA

15.22 EL INFILTRADO

19.34 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 GODZILLA


TNT

04.21 TNT BUZZ

06.00 VIDA SALVAJE

06.57 EL LLANERO SOLITARIO

09.49 EL HERMANO DE SANTA

11.59 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

14.54 BEN 10

15.05 LA BATALLA DEL AÑO

17.17 TITANES DEL PACÍFICO

19.51 ENTRENANDO A PAPÁ

22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

00.05 RÁPIDOS Y FURIOSOS


TCM

00.30 EL COMPLOT

02.45 VIDEODROME

05.00 ALF (TEMPORADA 4)

05.30 ALF (TEMPORADA 4)

06.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

06.30 LA NIÑERA

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.15 EL COMPLOT

15.30 ¿Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

17.05 ¿QUÉ TAL, BOB?

19.00 TIEMPO DE VALIENTES

21.00 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

22.45 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO


SPACE

03.17 DIVERSIÓN MORTAL

04.42 EL MAL EN NOSOTROS

07.23 ÁGUILAS BAJO EL SOL

09.03 TOP GUN

11.07 PASAJERO 57

12.47 AVIÓN PRESIDENCIAL

15.03 ARAÑAS 3D

16.44 SUPERMAN REGRESA

19.48 LINTERNA VERDE

22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

23.46 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 GRIMM

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

12.00 DR. HOUSE

13.00 DR. HOUSE

14.00 ELEMENTARY

15.00 ELEMENTARY

16.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY

17.55 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

20.10 NACHO LIBRE

22.00 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

00.10 UNA PELÍCULA DE MIEDO

01.55 ELEMENTARY

A DONDE IR

HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+HOY, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.


MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ HOY, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.


EL PATIO DEL INDIO

(BOCA DEL TIGRE)

+ MAÑANA, SE PRESENTARÁ EL GRUPO FOLCLÓRICO SANTIAGUEÑO “NATIVAS” CON FER LEGNAME, LILI ROSALEZ Y LIDIA RIVADENEIRA, DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES.


KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.


COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D):

ROMANCE,DRAMA (ATP)

HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACION, AVENTURA (ATP)

HOY - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)


LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 17:10 (Cast) 19:50

SOLDADO ARGENTINO 2D

DRAMA (13 años)

HOY -22:30 (Cast) 00:40 (Cast)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY 17:50 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 12/04- 20:30 (Subt)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

HOY -22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HASTA EL 09/04 15:30 (Cast) 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10 (Cast)


PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

17:40 (TODOS LOS DÍAS)

19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LOS PITUFOS 3 LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D APTA 16 AÑOS

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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