CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Abril de 2017
A LAS 22.15 - CASO CERRADO SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 20:59 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 RECIEN GRADUADA
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.00 LOS SIMPSONS
17.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - TIGRE
20.00 CINE. KARATE KID 2010
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASO CERRADO SIN CENSURA
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 DOCUMENTALES
21.15 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 FESTIVAL PAÍS 17
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
17.45 QUILMES VS. RACING
20.00 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 CICLO DE COLECCIÓN: CUARTETO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL
17.45 CAPITAN DARK
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
12.19 EL CÓDIGO DEL MIEDO
02.09 EL SOSPECHOSO
04.57 PEQUEÑOS AVIADORES
07.07 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
11.00 LO QUE UNA CHICA QUIERE
12.11 LOCOS POR LAS NUECES
14.58 GODZILLA
15.22 EL INFILTRADO
19.34 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 GODZILLA
TNT
04.21 TNT BUZZ
06.00 VIDA SALVAJE
06.57 EL LLANERO SOLITARIO
09.49 EL HERMANO DE SANTA
11.59 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
14.54 BEN 10
15.05 LA BATALLA DEL AÑO
17.17 TITANES DEL PACÍFICO
19.51 ENTRENANDO A PAPÁ
22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
00.05 RÁPIDOS Y FURIOSOS
TCM
00.30 EL COMPLOT
02.45 VIDEODROME
05.00 ALF (TEMPORADA 4)
05.30 ALF (TEMPORADA 4)
06.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
06.30 LA NIÑERA
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.15 EL COMPLOT
15.30 ¿Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
17.05 ¿QUÉ TAL, BOB?
19.00 TIEMPO DE VALIENTES
21.00 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
22.45 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
SPACE
03.17 DIVERSIÓN MORTAL
04.42 EL MAL EN NOSOTROS
07.23 ÁGUILAS BAJO EL SOL
09.03 TOP GUN
11.07 PASAJERO 57
12.47 AVIÓN PRESIDENCIAL
15.03 ARAÑAS 3D
16.44 SUPERMAN REGRESA
19.48 LINTERNA VERDE
22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
23.46 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 GRIMM
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
12.00 DR. HOUSE
13.00 DR. HOUSE
14.00 ELEMENTARY
15.00 ELEMENTARY
16.00 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY
17.55 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
20.10 NACHO LIBRE
22.00 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
00.10 UNA PELÍCULA DE MIEDO
01.55 ELEMENTARY
A DONDE IR
HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+HOY, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ HOY, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.
EL PATIO DEL INDIO
(BOCA DEL TIGRE)
+ MAÑANA, SE PRESENTARÁ EL GRUPO FOLCLÓRICO SANTIAGUEÑO “NATIVAS” CON FER LEGNAME, LILI ROSALEZ Y LIDIA RIVADENEIRA, DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES.
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE,DRAMA (ATP)
HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACION, AVENTURA (ATP)
HOY - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 17:10 (Cast) 19:50
SOLDADO ARGENTINO 2D
DRAMA (13 años)
HOY -22:30 (Cast) 00:40 (Cast)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY 17:50 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 12/04- 20:30 (Subt)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
HOY -22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HASTA EL 09/04 15:30 (Cast) 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
17:40 (TODOS LOS DÍAS)
19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LOS PITUFOS 3 LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D APTA 16 AÑOS
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)