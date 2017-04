FÚNEBRES | 8 de Abril de 2017

08/04/2017 -

Fallecimientos

8/4/17

- Alpha Beatriz Mercado de Olivera

- Olga Graciela Luna

- Segundo González (La Banda)

- Ramona Isabel Escalada

- María Cristina Rondano de Lozano (La Banda)

- Matías Alejandro Martínez (La Banda)

- Nora Mabel Flint

- Enriqueta del Carmen Álvarez

Sepelios Participaciones

ACOSTA, PEDRO DANIEL. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus padres: Norberto y Orfelia, sus hermanos: Walter, Azucena y Luis y demas fliares. part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. de San Marcos. Casa de duelo: Islas Malvinas 2834 B° Y. kennedy. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Familias: Salas, Tolosa y Gil de calle Viamonte participamos con pesar su fallecimiento y nos unimos al dolor de sus hijos, hermanos y demás familiares, elevamos oraciones en su querida memoria por su eterno descanso

ÁLVAREZ DE LÓPEZ, ENRIQUETA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs.

ÁLVAREZ DE LÓPEZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Su hijo Kike y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio La Piedad.

BELTRÁN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin y que su alma descanse en paz. Abel Garnica e hijos participan el fallecimiento del padre de su hijo político y cuñado Gustavo Beltrán. Acompañan a la familia en este doloroso momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BELTRÁN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Autoridades y personal de la firma Centro de Distribución Parque S. R. L. participa el fallecimiento del padre de su empleado Daniel Beltrán.

ESCALADA, RAMONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus hijos Mario, María, Rubén, Claudia, Ramona, hijos pol, Verónica, Hugo, nietos. Yolanda, Mariana, Silvia, Celestes, Nahuel, Bautista, Milagros, Exequiel, Juliana, .SEPELIO SANTIAGO.

ESCALADA, RAMONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. La Asociación de fomento vecinal de mujeres Campesinas junto a comunidad de Yanda participan su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

ESCALADA, RAMONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Luis Rodríguez, Gladys Castillo Lezana, Yedidia Luján Castillo y Rosa Zerda acompañan a sus hijos y familiares rogando oraciones en su memoria.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hermana política Jovita Caro Vda. de Flint, sus hijos Julio, Omar y Guillermo Flint y sus respectivas familias, participan con pesar el fallecimiento de su querida tía Pira, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedd. Previo oficio religioso en el mismo.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su sobrino Alfredo Omar Flint participa con pesar y dolor el fallecimiento de su tía Pira. Que brille para ella la luz que no tiene fin, sus restos fueron ihumados en el cementerio La Piedad.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Que Dios te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Que descanses en paz mi querida Pira. Su prima Mirna Flint, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Que descanses en paz. Su primo Bernardo Flint y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Que descanses en paz. Su primo Carlos Flint y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su sobrina María Mercedes Flint, y familia participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. El Señor te preparó verdes pastos para tu descanso eterno". Su sobrina Maria Amestegui e hijas Cristina y Michalle, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. El Señor es mi pastos nada me puede faltar en verdes prados me hará descansar. Tu hermano de Corazón Eduardo Gomez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dalee el descanso eterno ". Tu amiga Lic. Maria Ines Suarez, sus hijos Florencia y Luis Alberto, su hermano Luis Alberto Suarez participan con profundo dolor el fallecimiento de Norita. Gracias por haber compartido hermosos momentos.

GÓMEZ VDA. DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Los Directivos de la empresa Antonio Gubaira hnos participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Antonia Gallardo y que sus restos fueron inhumados en el cemet. de Maco.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hermana Ramona Luna, su hermano político Alberto E. Peralta, sus sobrinos Rodolfo Peralta y Verónica Infante y sus sobrinas nietas Luisana Peralta y Delfina Peralta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. El C. D. P. de ATE Seccionales, Cuerpo de Delegados, acompañan a la Cdra. Elida Luna, su cuñado Ricardo Corvalan en estas circunstancias de dolor por el fallecimiento de su hemana Negrita y sus restos fueron inhumados.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Señor, te rogamos dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin" Personal directivo, profesionales, cuerpo técnico, administrativos y Maestranza de la Dirección General de Catastro de la provincia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañera Silvia Susana y riegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus hijos Jose Luis Olivera y Marta Ines Hamann, sus nietos Sofia Ines, Adolfo Nicolas y Jose Luis, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria., Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus hijos Carlos Antonio Olivera y Liliana Mendoza, nietos Carlos y Eugenia Hernández, Eleonor y Pablo Abuti, Santiago y Valeria Sastre, Lucia y Conrado Alcorta, Facundo Olivera., Bisnietos Nicolás, Delfina, Bautista, Amparo, Candelaria, Manuel, Catalina, Lourdes, Conrado y Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus hijos Carlos Antonio, José Luis, Manuel, Ignacio,Guillermo Benjamín, h/pol Liliana Mendoza, Marta Hamann , Estela Fernández Rey, nietos, bisnietos y demás familiares partic. Su fallec y que sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus nietos Carlos y Eugenia Hernández, bisnietos Catalina y Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus sobrinos Carmen Cornet y Hernán Funes de la Vega, sus hijos Hernán y Cecilia, Facundo y Huerto, Rodolfo y Memi, Manuel y Noelia, Mercedes y Agustin, Gerónimo y Florencia, Maria Angela y Marcelo, Carmen y Leo y sus respectivas flias. Acompañan a sus queridos primos, tíos, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus sobrinos Charito y Billy Mercado, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus sobrinos Julio César Lemme Plaghos, Adriana Berraondo Cornet, con sus hijos Mercedes y Constantino y flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos primos y flias. en este momento de dolor.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Su sobrina Eve Mercado y sus hijas Daniela, Lucy y Analía Manzur participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su Mirada". Sus sobrinos Guillermo Mercado y Rosarito., Marijosé Mercado y Cesar (a), Elio Horacio Mercado (a) y Eve B. Mercado participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Mario Daniel Atterbury, Maria Alejandra y Mauricio Atterbury, participan con profundo dolor su fallecimiento el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Carlos Olivera. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Rosa Elena Dominguez de Atterbury y sus hijos Jorge Luis Atterbury, Mario Atterbury y Rosa Elena Atterbury participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. El Ing. Raúl Gallego, su esposa Miriam del Milagro Garay; participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Carlitos y elevan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Los compañeros de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de su nuera Liliana de Olivera, participan su fallecimiento.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Rubén Jorge y Marizabel Faisal de Jorge acompañan a Carlitos y su familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones para su descanso eterno.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Patricia Herrera Parisi, sus hijos Patricia y José, Mariana y Guillermina y nietas Antonia y Victoria Raineri, participan con profundo dolor la partida de la madre de su gran amigo Carlos Olivera y flia.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. José Alejandro Ruiz, Elvira Feijóo y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Humbi Cheeín, Mecha, Daniel y Gringa participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Dra. Maria Teresa Giannoni de Urueña y sus hijos Lourdes, Felicita, Maria Amparo, Consuelo, Lucia, Delfina y Máximo participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Juan Carlos Quiroga y flia., Ángel Federico Quiroga y flia., participan el fallecimiento de la Sra. Madre el Dr. Carlos Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Bernardo Villegas y Maria Claudia Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Patricia Beltrán, sus hijos Rodrigo Posse, Agustina Ordoñez Beltrán y flia, Javier Alexandro, María Julia Ordoñez Beltrán y flia, María Dolores y Patricio Ordoñez Beltrán. Se ruega una oración en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda acompañan a su hijo Carlos y flia, ante dolorosa pérdida. Elevando oraciones por su descanso.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Luis Ricardo Marhe , Luisa Santillán y sus hijos Ricardo, Cecilia y Virginia participan con dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Edith Aline Bonacina de Sabouret, sus hijos y nietos acompañan con cariño a su familia en este difícil momento y elevan oraciones para su descanso en la paz y el amor del Señor.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Rony Abutti, Marita y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. La presidenta de la liga Solidaria Santiagueña Prof. Amira Tauil Abdala, comisión directiva y sus 22 ONG participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del diputado Dr. Carlos Olivera. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Rodolfo Amestegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Paula y respectivas familias participan y acompañan en este difícil momento a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Blázquez, Rubén; Campitelli, Celia; Carreras, Natalia; Collado, Mirta, Gelid José; Ger, Luis; Jiménez, Héctor, López Castro, Florencia; Luna, Alba; Regalado, Marta; Romero, Silvia; Rosales, Susana; Santucho, Ofelina; Solorza, Nelida; Sosa, Georgina; Sosa, Nelida; Vittar, José, Zamora, Daniel, participan con dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Carlos Antonio Olivera.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Adamo, Carlos; Barbur, Marcelo; Brandán, Roberto; Chamorro, Amado; Herrera, Luis, Lagos, Liliana; Luna, Julián, Makhoul, Eduardo Marcelo, Nazar; Mercado, Nora; Neder, Estela; Paladea, Yolanda; Roamano, Antonio; Sabalza, Lujan; Salvatierra, Tomasa; Villvicencio, Luis, participan con dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Carlos Antonio Olivera.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del Consejo Gremial, síndico, gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; gerente de Áreas; subgerentes de Áreas; asesores de presidencia, médicos auditores; asesores legales; auditor interino; personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Arq. José Luis Olivera y del Diputado Provincial Dr. Calros Olivera.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Eva Sayah Correa y flia. participan con dolor su fallecimiento, elevando oraciones por la paz de su alma. Dios les de consuelo a sus hijos Carlitos y Liliana y demás familiares. Que así sea.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Martha Inés, Julio César, Carmen Lucía y Daniel Corvalán Olivera acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este doloroso momento.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. El grupo de gimnasia (M5) participa el fallecimiento de la mamá del amigo y compañero Dr. Carlos Olivera: Dr Virgilio Pettinichi, Esc. Ricardo Jiménez, José Stancampiano, Daniel Larsen, Gustavo Basbús, Luis Mareht, Ricardo Mareht, Jorge Yorgi, Victorio Pianezzola, Eduardo Luna, Felipe Cheein, Carlos Campitelli, Héctor Salvatierra, Miguel Siuffi, José Siuffi, Rubén Jorge, Sebastián Galvez, Lito González, Carlos Domínguez, Daniel Roldán. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Dr. Scaglione Carlos y la Dra. Susana de Scaglione saludan con dolor a su compañero y amigo Dr. Carlos Olivera.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Irma Susana Tarchini y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias al Altísimo por la paz de su alma y resignación para sus familiares.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Silvia Margarita Paz de Gomez, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Milena Lescano participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Esc. Martín Cornet Olivera y Sra.; sus hijos Martín, Pedro y Pablo; Tita y Cristina acompañan a sus primos y flia. en tan dolorosa pérdida de tía Alpha y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Mario Benavente y Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos Maria Susana y Jorge Argañaras, Maria Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor y elevan oraciones a la memoria de loa querida Alphita.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Jorge M. Argañaras, y Maria Susana Benavente y sus hijos Maria y Ramiro Salgado, Santiago y Virginia Guzman y Jorge Francisco y Josefina Catella y nieto Juan Cruz participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Julio Prado y Laura Tessio, Alejandro Ferreiro y Elena Duran participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Dr. Hugo Catella y Mirta Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Olegario Hernández, Claudia Zavalla y sus hijos Eugenia y Carlos Olivera, Olegario y Juan José participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolor.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Antonio V. Castiglione, su esposa Graciela Cazzaux, sus hijos Natalia y Benjamín, Rafael y Debora, Lucia y nietos participan con dolor el fallecimiento de Alphita y acompañan a sus hijos Carlos, Jose Luis, ,Ignacio y Guillermo.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Mónica Vizoso e hijos acompañan a sus amigos en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Morir, no es morirte para siempre, sino comenzar a vivir de otro modo y para siempre " Maria Estela Gómez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su descanso eterno.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Mario Merino, Maria Julia Ponce, sus hijos Martin, Sebastian y Gaston participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Lapak de Bonacina y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Alpha. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Víctor Emilio Zaín y Maria Delia Jiménez Mas, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Ana M. Lissi, sus hijos Carlos Hugo Rivero y familia; María A. Rivero y flia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido y apreciado Dr. Carlos Olivera. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Maria Lujan Rodríguez Urrere y flia., participa con dolor el fallecimiento de la abuela de su amiga Sofía Olivera. Elevamos oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Alfredo Mesa, Veronica Alcorta de Mesa y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Eduardo J. R. LLugdar y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Hugo Tonero, Lucrecia LLugdar y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Gustavo, Maria José Giovanniello, Gustavo Basbus y sus familias participan su fallecimiento.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Freddy Baldiviezo, Amelia Ibarra, y sus hijos participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Carlos y Liliana. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carlos, Liliana, nietos y bisnietos rogando a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo y sus hijos Juan José, Fernando, Marta Marcia, Sebastian y Francisco con sus respectivas flias., acompañan a Carlitos y Liliana y demás familiares en tan sensible momento.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Dr, Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Olga Lilia Leyba de Sapunar y Esteban Sapunar y flia. acompañan a sus hijos y flias. y elevan oraciones en su querida memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sara de Sirena, Zully Sirena y flia. participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Madre del Dr. Carlos Olivera. ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Justo Molina Areal, Maria Rosa Pernigotti, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Dr. Carabajal Ramón, su esposa Elena Arias e hijos Pablo Sebastian y Daniela, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan espiritualmente a la flia. en este momento de dolor.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Miguel Angel Siufi e Inti Torres, acompañan a sus amigos Carlos y Liliana y demás fliares. en esta inevitable despedida, elevamos oraciones por una pronta resignación.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Carlitos y Lili. Rogamos oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Eduardo Fuhr, Cecilia LLugdar, sus hijos Maria Josefina y Livio Yocca, Eduardo y Maria José Fornasari y sus nietos Valentin, Delfina, Faustino, tomas y Victoria, despiden con cariño a Alpha y acompañan con dolor a toda la flia. Olivera en este triste momento.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Calos A. Juarez, su esposa Fabiana Vicente, sus hijos Santiago, Facundo y Luisina, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro amigo Guillermo. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Silvia Lopez de Barrera, Muni Barrera y Guillermo Olivera (h), participan con dolor el fallecimiento de la querida Alpha. y acompañan a la flia.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Daniel Larsen y Suny Cuba, sus hijos Cristian, Federico y Benjamin, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Dra. Roxana Vera e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su amigo Carlitos y acompañan a la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Daniel Fernando Yocca y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su querida familia.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus amigos y amigos de sus hijos : Regina, Delcia Mujica y familia y José Ricchi participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto y oraciones a sus hijos Ángela y José Carlos, Magui y Norma, para los que espera pronta resignación.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos Gustavo Hauteberque y flia, y Héctor Hauteberque y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Tito Vera, Nestor López Veloso, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Magui y Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus amigos José Barrientos, Yolanda Martínez e hijos participan con mucho pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Nené Granda de Manfredi y sus hijos Juan Carlos y Gladis Olivares Mónica y Oscar Ruiz; Susana y Dito Ledesma; Silvina y Sergio Marinoff y Marta Degano y sus respectivas familias, acompañan en el dolor a sus queridos hijos Carlos y Maggy y a su hija política Dra. Angelita Ruiz, en este doloroso episodio de la vida. Elevan oraciones por el descanso eterno de quién fuera un excelente esposa, padre y abuelo.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Polo Mackeprang, Magali Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y flia; Guillermo y Alfonso y nietos Nahuel y Alfonsina participan con pesa su fallecimiento y acompañan a la flia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Rubén Piñón, su esposa Viviana Avido y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Stella Bernasconi participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a la querida Magui y familia en este gran dolor. Se ruega oraciones por él.

PONCE, JOSÉ DOMINGO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Su padre José Domingo Ponce y su hermana Yolanda Ponce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PONCE, JOSÉ DOMINGO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin ". Silvia, Daiana y Betty acompañan con profundo dolor a su papá José. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marcos y sus hijos Carlos Augusto y flia; María Cecilia y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Con profundo dolor participo la partida de una "buena persona" este calificativo me exime de todo comentario. Recuerdo con afecto y nostalgia los momentos vividos desde chicos en ese pario magnífico de plantas (hoy la Clínica) junto a ti, Luci y mis hermanos. La bella señora Pasarella de Prados con su don de gente mirándonos. Mi padre amigo de otro grande el Dr. Fortunato Prados, amigos desde la ciudad cuna de poetas La Banda. Que decir de Luisita Graciela, esposa amorosa y hermosa junto a sus tres bendiciones Eugenio, Florencia y Luciana, mi abrazo desde el alma junto a mis oraciones. Celia Salvatierra Pereda de Secco.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. La Comunidad Educativa de la E.S.P.E.A Nº 1, Directivos, docentes y alumnos, acompañan a su querida compañera Martha Ibáñez en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Duerme en paz mi dulce niño, se que pronto nos volveremos a ver, mi Cuchi querido, mi sobrino adorado, mi sobrino amado, fuiste un ser de luz ahora mi angel de paz, fuiste, sos y serás mi orgullo mas grande, con tu partida te llevaste un pedazo de mi alma. Te amo y te amare por siempre, eternamente estarás en el corazón de tu tía Yudith y primo Lazarito, a nueve días de su fallecimiento invitamos a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

DÍAZ DE ACUÑA, MARÍA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/13|. Por tu gran corazón de madre, tu extraordinaria dimensión humana, que brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos madre. Tus hijos, hijos del corazón, nietos, bisnietos y demás familiares invita a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la capilla de San Pantaleón, Bº Independencia.

GONZALEZ, NADIA CAROLINA (q.e.p.d) Falleció en Bs.As. el 7/3/17|. Hija querida: Hoy hace un mes de tu partida, pero nos cuesta mucho aceptar tu inesperada partida, siempre te tendremos presente en nuestros corazones. Sus padres: Peli y Estela, su hermano Matías, sus tíos y primos Teresa, Negucha, Roberto, Pocho, Domingo, Coco, Valle, Mariano, Tere, Maria, Mario, Fredy, Carolina, Migui, con sus respectivas flias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Capitall Santa Rosa de Lina del Bº 8 de Abril. Se ruega una oración en su memoria.

HERRERA, OSCAR DANTE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/08|. Papá, hoy hace ya 9 años que partiste a la Casa del Padre. Nosotros tus hijos, nuestra madre, tus nietos, hermanos y sobrinos. Nos reuniremos en la Santa misa de las 20 horas en el Oratorio Don Bosco para rogar por tu eterno descanso en tu querida memoroa. Te amamos y te amaremos siempre.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Su hija Valentina, sus nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Capilla del Colegio San José, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Al cumplirse un mes de su camino al Cielo. Sus hijos y demás familiares oficiarán una misa en su memoria. en la Iglesia San Francisco a las 20 para rogar por su eterno descanso.

MARIANI DE ACUÑA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/12|. Mamá: hace cinco años que partiste al encuentro del Señor siempre recordamos con cariño tus sabios consejos, tu amor y tus principios de enseñanzas. Rogamos a Dios que desde el cielo ilumines el camino de quienes te amamos y recordamos con el corazón. Invitamos a la misa que se realizara hoy en el Oratorio Don Bosco a las 21 hs para pedir por tu eterno descanso. Tu esposo Miguel Ángel, hijos Marisa, Viviana, Gustavo, Cynthia, Cenia, Lucas y Rita, y nietos Valentín y jazmín.

MARTÍNEZ, MAXIMILIANO EXEQUIEL (q.e.pp.d.) Falleció el 8/4/15|. Sus padres Silvia Juárez, Walter Martínez; sus hermanos Yesica, Camila, Valentina, Clariza y Esteban; su señora Fernanda Medina y su hija Ludmina Martínez; sus sobrinos Benjamín, Jeremías, Mía, Priana y Virginia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 horas, con motivo de cumplirse 2 años de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MAXIMILIANO EXEQUIEL (q.e.pp.d.) Falleció el 8/4/15|. Maxi: A dos años de tu partida queda tanta tristeza, un aroma a nostalgia, donde el pasado y presente interactuan, hay un vacío que duele siempre al no tenerte ya en la familia. Cuando nos reencontremos ese abrazo será eterno. Tu hija Lud y flia, materna de Lud, Fernana, Cristian, Rita, Roxana , Fernando, Cristian, Claudio, Roxana y Sergio, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia La Merced a las 20.30 hs. para rogar por su eterno descanso.

SALVATIERRA DE SARMIENTO, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/16|. "Tus palabras vivirán siempre entre nosotros. Enseñanzas para corazones abiertos al amor, la paciencia y la bondad". Tus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la Capilla Nuestra Sra. de Fátima, al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial, el día domingo 9 de abril a las 9 horas.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, NÉLIDA ERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/15|. Veronica Alcorta, Alfredo Mesa y flia. participan el fallecimiento de Elvinia Diaz de Lobo. ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Su esposa Dora Vizcarra, hijos Silvia, Edgardo y Norma , h/pol Julio y Rosalia, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs cemet. de Ardiles. EMPRESA SANTIAGO.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Mirian, Humberto, Rossana y Jacqueline, hijos politico, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hijo Humberto Bravo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hija Jacqueline Bravo, su hijo politico Edgardo Ulla, sus nietos Javier, José, Stefania y Yohana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hija Rossana Bravo, su hijo politico Fernando Hijona, sus nuitos Pablo, Gisela, Rita, Belen, sus bisnietos Fabricio y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hija Mirian Bravo, sus nietos Nicolas, Cesar, Veronica y Noelia, sus bisnietos Camila, Morena e Imanol participan su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su nieta Noelia Lescano, su nieto politico Enzo Santillan, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su nieto Nicolas Lescano, su nieta politica Mariel Veron, participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su nieto César Lescano, su nieta politica Patricia Diaz y su bisnieto Ismanol, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Susana Suarez y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de Rossana y ruega oración en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Señor, te llevas a tu lado a una gran persona, querida, amiga, vecina Nena, dale el descanso eterno. Es el deseo de Chela y Adrian Castro y sus hijos Ariel, Nena, Gabriel, Javier y Yanina y sus respectivas familias que participan con profundo dolor su fallecimiento.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. "A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confío". Su hijo Carlos Alfredo Lozano, su esposa Sandra Manzoni, sus nieto Francisco Carlos Daniel, su nieta política Yesica Torcivia y su bisnieto Renzo. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. ""Elevamos oraciones para que Nuestro Señor ilumine el sendero hasta su morada final y allí encuentre por siempre el gozo de la felicidad que Dios se la ha reservado". Su hija Betty, su yerno Carlos, sus amados nietos Cristian, Lautaro y Mauricio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus hijos Carlos, Luis, Beti, hijos políticos Carlos, Sandra, Maria Eugenia, nietos , bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en el cementerio Jardin Del Sol. Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel 4219787

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. "Rogaos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hermana Yve Fanny Rondano de Garay, sus sobrinos Marta, Eduardo y Mónica Garay Rondano y sus respectivas familias acompañan con dolor su despedida. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. "Que brille para ellla la luz que no tiene fin". Su nieto Francisco Carlos Daniel Lozano, su esposa Yesica Torcivia y su bisnieto Renzo Lozano participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Su prima Beatriz C. Lozano de Acuña, sus sobrinos María B. y Marcelo; Lidia y Agustín; Julio César y Juliana del Carmen Acuña Lozano y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la tía Ñata. Y acompañan con todo cariño a sus hijos y nietos. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Adiós a mi querida prima y amiga. "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas sino tendrá luz y vida eterna". Sus primos Nelly Gil y Tito de Pablo; sus sobrinos nietos Sandra de Pablo, Fabián Cancino, María Sol y María Luján; Zulma y Fabián; Érica, Rocío, Facundo y Guadalupe; Judith de Pablo Jiménez, Sofía y Jazmín participan con dolor su fallecimiento.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. El Departamento de Educación Física de la Escuela Técnica Nº 6 Cmte Manuel Besares participan con dolor el fallecimiento de la abuela de su compañero Carlos Lozano. Ruegan oraciones en su memoria.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin"· Con profunda tristeza despiden a su querida Ñata-. Viviana Sánchez, sus hijas Emy, Lourdes e Ivanna; nietos Felipe y León participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. "Son felices en el Cielo los que Cristo ha llevado ya, no temen el pecado ni el dolor". Los amigos de su hija Betty: Beto Luna, Vivi Sánchez, Rosi Di Pietro, Marta De Toro, Mary Albornoz y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. El dolor por tu partida no puede remediar. El Personal directivo y docente del Centro de Jubilados de la Escuela Nº 446 Dr. Carlos Coronel participan con dolor el fallecimiento de su socia. Rogamos oraciones en su memoria.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. La Comisión directiva y socios, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Carlos Alberto Abalos Wiggio y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias en tal difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MYRTA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Graciela y Mario Simón, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno.

TOLEDO, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus hermanos Gladys, Olga, Marta, Alicia, Mario, Fani, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel 4219787.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Estarás en nuestros corazones por siempre "Gringo". Sus sobrinos: Emanuel, Gala, Mati,Gabi, Yesica, Silvio, tu cuñada Gabriela y tus amigos Clara (Cocha) y Ángel Córdoba participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus amigos de la Escuelita de Futbol del Bº Los Lagos Abel Castillo Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericorida.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus amigos de toda la vida Susana Carabajal y Gordo Corradi, Willy Carabajal, Daniela y Victoria, Orlando Carabajal y Noni Noriega, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericorida.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. UPA Nº 7 Los Lagos, acompaña con profundo dolor su fallecimiento, a la familia del Sr. Hector Villalba. Rogando oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ESPECHE, ORLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/15|. Llena Señor de alegria su alma en tu presencia. Esposo, padre, abuelo, amigo, todos sintetizan el ser tan especial que fuiste. Tu esposa Nilda, sus hijos Alfredo, Juan Pablo, Karina, sus nietos Karinita y Javier, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apostol, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

GANEM, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/02|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Al cumplirse 15 años de su fallecimiento. Su esposa Barbarita Moukarzel, sus hijos José Luis, Miguel Ángel, Luis Alberto, Victor Eduardo y sus respectivas familias, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs.en la iglesia Sgo. Apostol.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANCECO, DESIDERIO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "Que Dios te tenga en su gloria y a nosotros no de el valor de soportar tu ausencia". Su esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MARTÍNEZ, MATÍAS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Sus padres Norberto Alejandro, Mónica Antonia Martínez, sus hnos Sofia, Lucas y Mia Chazarreta, tíos, primos, amigos participan su fallec. Sus restos serán inhumados 11 hs en el cemet. la Esperanza (Clodomira) casa de duelo S/V. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

MALDONADO, JUAN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/16|. Vives feliz entre los ángeles y entre estrellas luminosas, mirándonos con amor aun desde el más allá, mientras que nosotros en este mundo buscamos palabras hermosas para expresarte cuanto te amamos y te extrañamos papá!!. Su esposa Juana, Sus hijas Flavia, Natalia, Agnesse, Rocío, Milagros, sus nietos Tomas, Isan, Samin, sus hijos políticos Maximiliano y Alejandro invitan a la misa que se realizara al cumplirse 6 meses de su partida al reino del Señor en día Domingo 9 del Cte. mes a las 20:30hs en la Parroquia Ntra. Sra. de Loreto.

MORALES VDA DE NARVAEZ, AMELIA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/17|. Madre querida; hoy se cumple u mes de tu partida, Fuiste una gran mamá, ejemplar compañera y amiga. Dios nos regalo 82 años de tu vida, tu gran amor, alegría, fortaleza y tu buena conducta. Tu valor para enfrentar los problemas te hace un ejemplo a seguir. Nos causa mucho dolor tu partida madre querida: un ángel más en el cielo, que el Señor recibió entre sus brazos y, sus arcángeles tocando sus arpas y violines festejaron tu llegada. Emprendiste un largo viaje sin retorno, el cual deja sin sabores y mucho dolor. No son tus vacaciones, sino tu partida de la vida terrenal para vivir en el Reino de los cielos. Hoy tenemos dos ángeles: mamá y papá que nos guiaran día a día nuestro caminar, protegiéndonos y bendiciéndonos a lo largo de nuestras vidas. Con profundo dolor y tristeza sus hijos Carlos y Cristina, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Nuestra Señora del Rosario hoy a las 20 horas, para rogar por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LLADO DE CURA, RAMONA FARIDE (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/16|. Otra vez lluvia anticipa la tristeza de mi alma. Otra vez un día gris, predice el final de un alma que se va a la eternidad. Un año fue para mi, un instante... Madre mia solo Dios sabe cuánto te extraño solo el, en silencio me consuela y me levanta. Dios te da y te quita lo mejor... Bendito sea Dios por la madre ejemplar que me dio. No podria haber sido mejor. te das cuenta madre, que no puedo escribir sin nombrar a Dios. Con El, es mucho mas facil sufrir, con El es confortable cargar la cruz y saber que al final del camino, ya no habrá angustia ni sufrimiento, ni pena ni desconsuelo. Cuidense hijo... fue lo ultimo que dijiste, es increible, como en tu agonia pensabas en nosotros, como en tu dolor, le pedias a Dios que estemos bien. Yo rezaba y le pedia a mi madre del cielo por vos. Ella en cambio te tomaba de las manos y preparaba tu encuentro con Dios, para contemplar junto a mi Padre, esa felicidad eterna e incomparable. Y pensar que aquella tarde lluviosa, fui a verte y no pude, porque el destino estaba escrito así. Me quede con esa tristeza y ese lamento de no poder abrazarte y decirte todo lo que te quiero... La Tarde caia, y el llanto de mis hermanos me decia que todo habia terminado. Madre mia, jamás terminaria de agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros. Asi como Dios te llevó en un instante yo te digo que en un instante estaremos de vuelta juntos. Con mis hermanos y los mellis, te mandamos un abrazo eterno. Pedile a dios por nosotros, para que algun dia estemos todos viviendo en un Cielo tan esperado. Te quiero madre mia hasta el Cielo. Marcelo ( Orgulloso de ser tu hijo).

PEREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Fallecio el 7/3/17|. La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes de la Esc. Normal "Rep. del Ecuador" eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma, al cumplirse el primer mes de su partida al Reino Celestial. (Frías).