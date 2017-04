Lorenzo dijo que cometieron un error con los neumáticos

08/04/2017 -

El español Jorge Lorenzo (Ducati), decimoctavo al final de la primera jornada de pruebas del Gran Premio de Argentina, explicó que "usamos el neumático más blando cuando las condiciones no eran las apropiada para él, pero creí que estaba usando el medio y por eso no entendía que el tren delantero se me cerrase tanto, pero después comprendí que habíamos cometido un error y eso nos ha impedido, no estar entre los cinco primeros".