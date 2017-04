Fotos El comedor La Chispa, el refugio de amor en donde 100 niños reciben comida y contención

08/04/2017 -

En los corazones de Mercedes y Mirta sólo hay espacio para la bondad y el amor. Mientras muchos en esta sociedad corren a contrarreloj, sin tiempo para el prójimo, ellas son pura solidaridad. Sobre un firme cimiento de amor, Mercedes creó en el patio de su humilde vivienda, un comedor comunitario para que los changuitos de su barrio recibieran su merienda y su cena, todos los días. Y Mirta, no dudó en apoyar en su loable labor, que sólo refleja la solidaridad que brota desde lo más profundo de su ser. Su amor por el otro las unió y así trabajan, juntas, codo a codo, desde hace 12 años por el bienestar de estos niños. El comedor fue bautizado La Chispa, funciona en el barrio Industria, y recibe a diario a 100 chicos que asisten a buscar su merienda y su comida de la noche, quizás el único alimento del día. "Después de las 6 de la tarde, los chicos vienen y toman su merienda; les preparamos leche o matecocido con pan con dulce. Y más tarde, comen su cena. Hay quienes comen aquí, y otros que llevan viandas para los que quedaron en sus casas. Mientras podamos, vamos a ayudar, porque esto nos hace muy felices", cuenta Mercedes, mientras se predispone a preparar la comida. Mirta, que se caracteriza por su timidez y bajo perfil, a pesar de la gran labor que realiza, no pretende llevarse todos los elogios, y por eso explica: "Trabajamos con Mercedes, pero nos ayudan algunas madres más cuando pueden. Y ahora también colaboran las adolescentes, que en su momento venían a comer aquí, y ahora son parte del grupo de adultos que preparamos la comida" Juntas recuerdan además el camino transitado a lo largo de tantos años: ‘Empezamos de a poco, y llegamos a tener cerca de 300 niños. Siempre le pusimos el pecho nosotras, por supuesto, con la colaboración de gente que apoya nuestro trabajo, que lo hacemos desde el amor, sin pedir nada a cambio". Colaboración A veces, por más grande que sea el amor, los objetivos se vuelven difíciles si no se cuenta con el apoyo externo. Por eso La Chispa se sustenta con la incondicional colaboración que reciben mensualmente desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y de la Fundación Hamburgo, que hace su aporte con 1.533 raciones de alimentos. ‘Podemos seguir de pie gracias a la colaboración que recibimos desde el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos nos mandan la provisión para todo el mes. De otra forma sería imposible, porque son muchos niños. A eso se suma la desinteresada colaboración de la Fundación Hamburgo que nos aporta alimentos para más de mil quinientas raciones", dicen Mirta y Mercedes. Ayer, los chicos compartieron una jornada festiva con la Fundación Hamburgo que está cumpliendo 15 años de servicio solidario y compartió su alegría con las madres y los niños.