Fotos ESPARGARÓ NO TUVO BUENAS SENSACIONES

08/04/2017 -

Por Daniel Romero

El español Aleix Espargaró, del Aprilia Racing Team Gresini, no quedó conforme con su rendimiento, a pesar de haber terminado noveno en la FP2 y duodécimo en la FP1.

‘No me encuentro como en Qatar. No consigo ser rápido y se me cierra mucho la dirección de adelante, no tengo nada de grip. Esperemos que la pista vaya mejorando y que mañana mejoren las sensaciones. Igualmente, mañana (por hoy) habrá lluvia. Hemos podido entrar en el Top 10’, explicó el español, que corre con una Aprilia.

‘Cuando la pista está a tan alta temperatura es complicado ser competitivo. La verdad es que no tengo nada de feeling con el tren delantero, se me cierra la dirección, no consigo ser competitivo. No puedo ir tan al límite como estoy yendo, esperemos mañana mejorar’, agregó ilusionado.

Con respecto a los aspectos en los que deberá trabajar su equipo, explicó: ‘Hay que mejorar el tren delantero. Con la goma blanda no he podido ir, la he notado un poco más lenta y al final decidimos ponerla dura y bajar un poco más el tiempo.

Mañana (por hoy) vamos a probar la extradura que trae Michelín’.

La KTM sigue su evolución: Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) fue 21º, siendo uno de los pilotos que más vueltas dio (20), sigue progresando y adaptándose a KTM, equipo debutante.