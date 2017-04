Fotos Destacan el abordaje social y humanitario de las causas de violencia de género

Desde su creación, la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM) tiene como objetivo garantizar el acceso a la Justicia de los damnificados por este flagelo, para explicarles las opciones jurídicas que pueden solicitar y para brindarles contención. Según manifestó la Dra. Cecilia Laportilla, encargada de ese Organismo Judicial: "Las denunciantes -en su mayoría mujeres- son las que deciden las medidas que quisieran que se apliquen a sus parejas o ex parejas, después de que nosotros les explicamos en qué consisten las mismas. A veces aceptan, otras veces no. Después vuelven a nuestra Oficina a asesorarse sobre cómo continuar con el trámite". Al desarrollar ese concepto, la funcionaria puso de relieve que la OVFyM, cumple con una función eminentemente social, ya que muchas veces concurren mujeres que, además de necesitar asesoramiento legal, plantean situaciones que requieren una respuesta urgente de otras dependencias y se los orienta en ese caso. "Hubo casos de mujeres que nos cuentan que sus hijos llevan dos días sin comer, entonces nos comunicamos con el Ministerio de Desarrollo Social, que le brinda asistencia inmediata", señaló. En este sentido, especificó que la OVFyM se comunica constantemente con otros organismos, como las Defensorías, la Dirección de Género y los Ministerios, de Salud y de Desarrollo Social, en el marco de un trabajo coordinado con los profesionales de las distintas entidades involucradas para lograr un abordaje interdisciplinario de cada caso. Asimismo, destacó la rapidez con que trabajan el Juzgado de Género, los Juzgados de Control y las Unidades Fiscales, ya que en el mismo día en que la víctima radica la denuncia, se expide la medida judicial más conveniente para ser aplicada. Apoyo psicológico Según datos brindados por la OVFyM, un amplio porcentaje de las víctimas acepta recibir asistencia psicológica. En caso de que no cuenten con los medios económicos para recibir asistencia, pueden concurrir a hospitales, las UPA, la Dirección de Género y el Área de Niñez de la Municipalidad de la Capital, cuando hay menores afectados. "El primer contacto que una víctima de violencia tiene con la Justicia, somos nosotros", advirtió la titular del Área de Violencia. "Desde la OVFyM brindamos un abordaje mucho más amplio que va más allá de la denuncia, porque hay cuestiones más humanitarias que también debemos resolver. Se consigna también en los legajos otras cuestiones, como los regímenes de visita, la cuota alimentaria y el cuidado de los niños, entre otras", agregó. En este sentido, resaltó que todo el personal del organismo está capacitado para atender y recibir cada caso con un abordaje especial, brindando contención y orientación a las damnificadas desde que son recibidas en la Mesa de Entradas.