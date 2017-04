Expolicía, preso por abusar de su hija y golpear y amenazar de muerte a su ex

08/04/2017 -

Por orden del representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Juan Alende, un exfuncionario policial fue detenido, acusado de agredir y amenazar de muerte a su expareja con quien tiene 4 hijos en común y residen en el Bº Primero de Mayo de La Banda. El grave episodio se registró el pasado domingo cuando la víctima (48) se encontraba dentro de la habitación donde reside con unas amigas y sus dos hijas mujeres -ya que está separada de hecho del acusado y éste reside en la casa principal del terreno junto a sus hijos varones-, y el acusado irrumpió en avanzado estado de ebriedad. La víctima contó ante la policía que el ex "guardián" del orden comenzó a insultarla y no conforme con ello la agredió físicamente. Los testigos llamaron a la policía y el ex uniformado quedó tras las rejas La causa llegó a la Unidad de Violencia de Género y a través de las averiguaciones se develó el calvario que vivían tanto la víctima como sus tres hijas de 12 y 18 años. Según revelaron las damnificadas el acusado las hostigaba, las denigraba como mujeres y en reiteradas oportunidades les quitaba la comida. Según los dichos de las menores se supo que el ex policía les cortaba la luz para que éstas pasaran la noche y los días de intenso calor encerradas y sin usar los ventiladores u otros electrodomésticos. Las menores manifestaron ante la Fiscalía que el trato con sus hermanos varones era completamente distinto. A ellos les compraba ropa de marca e incluso los llevaba de vacaciones. La fiscalía continuó indagando y descubrió que en una oportunidad la menor de 12 años escribió en su cuenta de Facebook que estaba cansada del maltrato que recibían por parte de su padre. Además, la de 18 confesó que cuando era pequeña, el sujeto la encerraba y la sometía sexualmente. Ayer, la fiscalía solicitó la conversión de la aprehensión en detención por 15 días, pedido que el magistrado interviniente hizo lugar. Los dichos de la menor complican la carátula de la acusación del expolicía.