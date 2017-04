Andahazi conduce "Vas a viajar en mi sidecar"

08/04/2017 -

El escritor Federico Andahazi arrancó por la Televisión Pública "Vas a viajar en mi sidecar", un programa que, dice, "se aleja de los consabidos y aburridos programas de entrevistas con escritores y en cambio pone a funcionar la literatura a través de la creación de un mecanismo que le permite al que está del otro lado de la pantalla participar de la experiencia de cómo un escritor se encuentra con una historia".

Amante confeso de la motos, Andahazi posee una importante colección de motocicletas antiguas, que van desde una Zündapp alemana de 1938 hasta una Honda 1500 F6 de edición limitada de 2001, pasando por modelos de todas las décadas, diferentes marcas y estilos. Realizada al modo de una ficción, y con una primera etapa de 8 capítulos que ya están listos y se verán en los sucesivos jueves de abril y mayo, Andahazi irá a bordo de su Harley Davidson de 1948 con sidecar y llevará al espectador a través de distintos espacios y tramas.

"El sidecar lo ocupa el televidente, que comparte conmigo la experiencia de cómo un escritor se encuentra con una historia y en cada capítulo aparece una cuestión diferente que, de algún modo, transita también un género literario distinto", desde la novela familiar, al policial o la comedia.

"Vas a viajar en mi sidecar", que alude a la canción que grabaron "Los Abuelos de la Nada", se realizó con un equipo de 40 personas de la Televisión Digital Abierta, y en ningún momento el escritor y psicoanalista aparece en un estudio televisivo, sino que es el personaje central de una historia sobre un hecho particular. "En el programa no hay nada parecido a un piso televisivo, cada capítulo está hecho como una película, yo salgo con la moto, me encuentro fortuitamente con un dato o un objeto que me pone en la pista de una historia que ignoraba; en el siguiente movimiento aparezco en mi estudio con mis libros y mi biblioteca investigando y a partir de ahí salgo con mi moto a reconstruir esa historia y conocer a los personajes que fueron protagonistas o pueden aportar elementos e información".