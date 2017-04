"El Gigoló" reveló que quiere dedicarse a la actuación

08/04/2017 -

Javier Bazterrica, "El Gigoló", quiere cambiar completamente su perfil y ahora apunta a la actuación. En el programa "No me importa nada", que conduce Esteban Godoy en Radio Trend Topic, el mediático aseguró: "Me va muy bien haciendo presencias, pero sinceramente estoy menos salidor que antes. Ahora estoy dedicado a mi familia y a mi cuerpo. Incluso quiero cambiar el perfil y dedicarme a la actuación. Omar Suárez me dio la idea de hacer teatro para luego trabajar con él". Dijo también que le propusieron estar en el Bailando.