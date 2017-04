Darín y Rivas se sacan chispas en "Escenas de la vida conyugal"

08/04/2017 -

Ricardo Darín y Érica Rivas regresaron a las tablas del teatro Maipo con "Escenas de la vida conyugal", una obra "que facilita un doble juego -afirmó Darín-, el de vernos reflejados y el de permitirnos reír de cosas que a lo mejor no son una fantasía pero que jamás podríamos hacer".

"La obra posibilita que tanto Ricardo como Érica, que tienen un registro tan amplio del drama a la comedia, puedan hacerlo en profundidad y nos cuenten algo tan humano y tan atemporal como es la historia de una pareja que se ama, tiene hijos, convive sin demasiado entusiasmo, se separa, se reencuentra, se odia, se vuelve a amar", relató Aleandro, a Télam.

Esta versión teatral que el realizador sueco Ingmar Bergman hizo sobre su homónima película de 1973, relata una secuencia de escenas que tiene que ver con los avatares de un matrimonio y la relación que mantienen luego del divorcio. "Es nada más que género humano contado y escrito por Bergman, que sabía muchísimo del género humano y sabía sobre todo cómo contar la historia. Esta historia no tiene época, no tiene lugar, sucede acá y ahora porque estamos acá y ahora pero podría suceder en Estocolmo en 1700 o en los años 20, da igual, porque en eso el ser humano no cambió. Estamos igual que en las cuevas del neolítico", reflexionó Aleandro.

En tanto, Darín opinó que lo que atrae de la obra es que se trata de "un juego de siete escenas que Bergman propuso para presentar un conflicto conyugal a través de 25 años de duración, haciéndola atravesar diferentes etapas, y es ahí donde facilita un doble juego. Por un lado el de vernos reflejados frente a un espejo, y poder mirarnos a nosotros mismos y por otro, el de permitirnos reír de cosas que a lo mejor no son una fantasía pero que jamás podríamos hacer".

"Escenas de la vida conyugal" ofrecerá funciones durante ocho semanas, de jueves a domingo, a las 20.30, en el legendario teatro Maipo, ubicado en calle Esmeralda 443, en Capital Federal.