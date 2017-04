Mirta Busnelli eligió al teatro para hacer la obra "La Savia" mientras que la televisión deberá esperar

08/04/2017 -

Mirta Busnelli protagoniza "La Savia", escrita y dirigida por el sanjuanino Ignacio Sánchez Mestre, donde recorre el universo cotidiano de una lectora madura, capaz de transformarse gracias a su relación con los libros y las plantas e imaginación, que podrá verse desde este domingo en la sala Luisa Vehil del teatro Cervantes.

¿Cómo es su personaje en "La Savia"?

Se llama Elsa, una mujer de mi edad, quien se descubre atravesando un momento especial de la vida, a partir de sus olvidos. Mi criatura es una gran lectora e intenta coquetear con la escritura como recurso para conservar los recuerdos.

¿"La savia" es una obra sobre la memoria?

Recorre un proceso vital, un renacimiento para destacar un concepto: la vida nace y muere todos los días. Aunque mi criatura, gran lectora, coquetea con la escritura como recurso para conservar sus recuerdos, la puesta pone a dialogar distintos planos: onírico, real e imaginario. Algunos seres (el público con el desarrollo de la trama podrá descubrir si son verdaderos o no) surgirán del cruce entre esos discursos. Ella se relaciona con ellos y va armando un mundo propio, capaz de permitirle habitar, apropiarse de esa particular etapa.

¿Tiene ganas de volver a la televisión?

No regresaría a una tira diaria, quiero preservarme, pero disfruto cuando hago participaciones acotadas. El año pasado fui la madre de Diego Ramos en "Educando a Nina" y lo disfruté muchísimo.