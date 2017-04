Procesaron a Cordera por incentivar a la violencia

-

"Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente". Por esta frase -entre otras barbaridades más- Gustavo Cordera fue procesado por "incitación a la violencia colectiva". El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, a cargo del Juez Rodolfo Canicoba Corral, también le dictó un embargo de sus bienes por medio millón de pesos.

El músico había sido denunciado el 12 de agosto pasado por la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), Fabiana Tuñez, y el Inadi, entre otros querellantes.

Es que Cordera, en una charla que había dado el 8 de agosto en la escuela de periodismo TEA Arte, dijo montones de cosas que perturbaron a los alumnos que lo escuchaban.

En un momento, al ser consultado por las denuncias de abusos sexuales hechas a otros músicos, como Cristian Aldana (de "El Otro Yo") y José Miguel del Popolo (de "La Ola Que Quería Ser Chau"), Cordera opinó: "Pero Aldana c...e con pendejas desde hace muchos años, ¿Ahora es abuso, se llama eso? Pero esa es otra de las aberraciones de la ley (...) la aberración es que una pendeja de 16 años, con una c...a caliente así te quiera c...r y vos no te la c...s. Eso es una aberración".

"¿Y qué es tener 30 años o 13? Vamos a reflexionar sobre eso. Yo con 30 años te puedo enseñar un montón de cosas si tenés 13, para mí no es mierda el sexo. Yo te puedo amar a los 13 años, te puedo desvirgar como nadie en el mundo, como nadie en el mundo. ¿Y qué, y sabes qué? ¿Y sabes qué pasa? Un juez va a decir: es un hijo de puta, abusó y todo. Abusás si hay violencia, si sos un tipo odioso, si sos un tipo que no tiene corazón. Pero si tenés corazón, si tenés alma, si tenés amor para dar, se lo das a quien sea, a la edad que tenga", dijo en otro momento de la entrevista.

Derechos de las mujeres

Y siguió: "Los derechos de las mujeres, ¿qué es eso? Hablame de lo que sienten, de lo que piensan, hablame, hablame, hablame de lo que te pasa con las cosas, hablame de lo que verdaderamente sentís en tu interior y yo me conecto con vos. Cuando me hablás, me hablás de los derechos no te escucho, realmente no creo, no creo, no creo en las leyes y menos en las leyes de los hombres". En ese momento hubo una inmediata condena social. A Cordera lo escracharon en todas las redes sociales y le cancelaron varios recitales que tenía previstos.