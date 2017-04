Dalma se cruzó con Ojeda por las preferencias sexuales de su padre

08/04/2017 -

Dalma Maradona se mostró irritada y avergonzada luego de las confesiones íntimas que hizo Verónica Ojeda en un programa de radio. La ex de Diego Maradona había contado algunas de las preferencias del astro a la hora del sexo en diálogo con Ulises Jaitt, y Dalma salió al cruce.

En una charla, Ojeda reveló que "tuve relaciones con Diego en una pileta en un fiesta en Colombia que estaba lleno de gente". Además, contó que "Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó. La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco". Tras estos dichos, Dalma salió con los tapones de punta y calificó de "bajeza" lo relatado por Verónica. "Me da mucha vergüenza, me parece innecesario. Como que es la bajeza de la bajeza, la bajeza tener que hablar de... sexo", se explayó la hija de Maradona en "Los Ángeles de la Mañana".

"Me da vergüenza. Para mí, como que llega un punto en el que me pregunto ¿qué va a decir? ¿Qué necesidad? No lo digo porque sea algo bueno o malo, a mí me parece que es innecesario".