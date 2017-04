Fotos Detuvieron a Nélida Rojas, la Milagro Sala mendocina

La Justicia decidió detener ayer por la tarde a la líder de la agrupación Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas. La mujer, junto con miembros de su familia, estaba siendo investigada luego de una denuncia de febrero del año pasado cuando un grupo de personas la acusó de estafas por un plan de viviendas. La imputación que recae sobre la mujer, el brazo mendocino de Milagro Sala , quien sigue presa en Jujuy, es por asociación ilícita, coacción agravada y estafa.

Lo que llamó la atención a las autoridades judiciales es que la dirigente se presentó voluntariamente junto a su marido en la fiscalía de Lavalle, donde residen, y expresó que no tenía ninguna intención de fugarse. Esto motivó a la Justicia a disponer la detención, ya que se habría enterado con antelación de un allanamiento que estaba previsto realizarse la semana próxima.

Además de Rojas, quedó a disposición de la Justicia, su esposo, Ramón Domingo Martínez y sus dos hijas con las que viven en Lavalle. Además, los investigadores analizan los vínculos con otros familiares y el crecimiento patrimonial que han tenido en los últimos años.

Vecinos de la mujer y allegados a su círculo íntimo confiaron a LA NACION que la jefa de la Tupac Amaru en Mendoza tuvo un incremento exponencial de vehículos y propiedades en los últimos cinco años. "Es increíble lo que hacía con la gente. Les prometían casas, les pedían dinero, pero si no participaban de la organización las dejaban afuera. Ella no tenía un peso para el colectivo, y a no ser que se haya sacado la lotería, jamás podría tener todo lo que tiene", expresó a este diario una persona que la conoció desde sus inicios en la militancia.

Los cuatro integrantes de la familia quedaron a disposición de la fiscal de Lavalle, Gabriela Chaves. Mientras, Rojas sostiene que no existen irregularidades en el proyecto de casas de la organización, y que se encontraban prontas a terminarse. Una investigación que realizo el año pasado el programa Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata , reveló una serie de irregularidades, con graves denuncias de supuestos beneficiarios de los planes habitacionales.

Desde la cuenta de Twitter de la organización, informaron sobre la detención de Rojas y aseguraron que se trata de otro caso de "persecución política".