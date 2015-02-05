CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Abril de 2017
A LAS 20: FÚTBOL AFA: VÉLEZ-BOCA
Por El Liberal
Hoy 20:42 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
16.00 FÚTBOL AFA. PATRONATO - INDEPENDIENTE
18.15 JOSUÉ, EL RESUMEN
19.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
20.00 FÚTBOL AFA. VÉLEZ - BOCA
22.15 SORTEO DE MONO BINGO
22.25 SORTEO DE TÓMBOLA
22.45 OPINIÓN DEPORTIVA
23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS,LA GALA
01.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
02.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 COCINA SOBRE RUEDAS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
16.30 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 HOY GANÁS VOS
15.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
23.00 CARTONEROS
00.00 CAMPEONES
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
09.30 EL GARAGE
10.15 CARBURANDO TOP RACE (DESDE SALTA)
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
18.00 RIVER VS. QUILMES
20.15 CINE SHAMPOO
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 JAVI EL CLUB DEL AIRE
12.45 CAPITÁN DARK
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 ARABESC
18.00 EL PODIO
18.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
19.00 EL CLÁSICO: SARMIENTO VS. MITRE - VIVO
21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
23.30 EN EL LACTARIO
23.45 UNIPERSONALES
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.04 PAPÁS A LA FUERZA
08.53 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.08 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
10.58 LOS PICAPIEDRA
12.47 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
14.31 UN VIAJE DE AQUELLOS
16.13 PAPÁS A LA FUERZA
18.00 MUY PARECIDO AL AMOR
20.13 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
22.00 LA CASA DE CERA
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 ¿QUÉ TAL, BOB?
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.30 DRETO AL DESTINO
15.25 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
17.10 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
18.55 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
21.00 CÁLCULO MORTAL
23.15 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS
TNT
08.07 UN DETECTIVE EN EL KINDER
10.12 ENTRENANDO A PAPÁ
12.23 TITANES DEL PACÍFICO
14.58 EL LLANERO SOLITARIO
17.56 RÁPIDO Y FURIOSO
19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS
22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO
00.11 DESPEDIDA DE SOLTERA
01.42 PROYECTO 43
SPACE
07.01 AVIÓN PRESIDENCIAL
09.21 SUPERMAN
12.01 SUPERMAN REGRESA
14.57 MISIÓN IMPOSIBLE 2
17.19 LINTERNA VERDE
19.29 GIGANTES DE ACERO
22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
23.56 TIERRA DE ZOMBIES
CINECANAL
09.00 LA FUENTE DE LA VIDA
10.45 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS
12.50 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
15.00 LUNA NUEVA
17.15 WALL STREET 2. EL DINERO NUNCA DUERME
19.40 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA
22.00 PUENTE DE ESPÍAS
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 THE REAL O’NEALS
11.30 WTA MIAMI OPEN
13.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
17.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME
19.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 LECCIONES DEL CRIMEN
A DONDE IR
n EL PATIO DEL “INDIO” (BOCA DEL TIGRE)
+HOY, SE PRESENTARÁ EL GRUPO FOLCLÓRICO SANTIAGUEÑO “NATIVAS” CON FER LEGNAME, LILI ROSALEZ Y LIDIA RIVADENEIRA, DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES.
n BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+DOMINGO 9, DE 18 A 22, 17ª TARDE DE COMPRAS “VUELVA A CLASES” ORGANIZADO POR EL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS “LUPE Y SUS AMIGAS”.
n BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.
n KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MÓSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
n COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)
09/04 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACION, AVENTURA (ATP)
HOY - 14:30hs (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
09/04- 12/04 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 14:30 (Cast)17:10 (Cast) 19:50
SOLDADO ARGENTINO 2D
DRAMA (13 años)
09/04 AL 12/04 -22:30 (Cast)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY - 15:00 (Cast) 17:50 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 12/04- 20:30 (Subt)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D SUSPENSO, TERROR (16 años)
09/04- 12/04 22:40 (Subt)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY 15:30 (Cast) 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
17:40 (TODOS LOS DÍAS)
19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LOS PITUFOS 3 LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D APTA 16 AÑOS
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)