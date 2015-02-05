CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Abril de 2017

A LAS 20: FÚTBOL AFA: VÉLEZ-BOCA

Hoy 20:42 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

16.00 FÚTBOL AFA. PATRONATO - INDEPENDIENTE

18.15 JOSUÉ, EL RESUMEN

19.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

20.00 FÚTBOL AFA. VÉLEZ - BOCA

22.15 SORTEO DE MONO BINGO

22.25 SORTEO DE TÓMBOLA

22.45 OPINIÓN DEPORTIVA

23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS,LA GALA

01.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

02.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 COCINA SOBRE RUEDAS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

16.30 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 HOY GANÁS VOS

15.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

23.00 CARTONEROS

00.00 CAMPEONES

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX

EL TRECE

09.30 EL GARAGE

10.15 CARBURANDO TOP RACE (DESDE SALTA)

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

18.00 RIVER VS. QUILMES

20.15 CINE SHAMPOO

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 JAVI EL CLUB DEL AIRE

12.45 CAPITÁN DARK

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 ARABESC

18.00 EL PODIO

18.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

19.00 EL CLÁSICO: SARMIENTO VS. MITRE - VIVO

21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

23.30 EN EL LACTARIO

23.45 UNIPERSONALES

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.04 PAPÁS A LA FUERZA

08.53 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.08 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

10.58 LOS PICAPIEDRA

12.47 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

14.31 UN VIAJE DE AQUELLOS

16.13 PAPÁS A LA FUERZA

18.00 MUY PARECIDO AL AMOR

20.13 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 LA CASA DE CERA

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 ¿QUÉ TAL, BOB?

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.30 DRETO AL DESTINO

15.25 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

17.10 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

18.55 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

21.00 CÁLCULO MORTAL

23.15 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS

TNT

08.07 UN DETECTIVE EN EL KINDER

10.12 ENTRENANDO A PAPÁ

12.23 TITANES DEL PACÍFICO

14.58 EL LLANERO SOLITARIO

17.56 RÁPIDO Y FURIOSO

19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO

00.11 DESPEDIDA DE SOLTERA

01.42 PROYECTO 43

SPACE

07.01 AVIÓN PRESIDENCIAL

09.21 SUPERMAN

12.01 SUPERMAN REGRESA

14.57 MISIÓN IMPOSIBLE 2

17.19 LINTERNA VERDE

19.29 GIGANTES DE ACERO

22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO

23.56 TIERRA DE ZOMBIES

CINECANAL

09.00 LA FUENTE DE LA VIDA

10.45 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS

12.50 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

15.00 LUNA NUEVA

17.15 WALL STREET 2. EL DINERO NUNCA DUERME

19.40 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA

22.00 PUENTE DE ESPÍAS

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

11.30 WTA MIAMI OPEN

13.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

17.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME

19.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 LECCIONES DEL CRIMEN

A DONDE IR

n EL PATIO DEL “INDIO” (BOCA DEL TIGRE)

+HOY, SE PRESENTARÁ EL GRUPO FOLCLÓRICO SANTIAGUEÑO “NATIVAS” CON FER LEGNAME, LILI ROSALEZ Y LIDIA RIVADENEIRA, DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES.

n BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+DOMINGO 9, DE 18 A 22, 17ª TARDE DE COMPRAS “VUELVA A CLASES” ORGANIZADO POR EL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS “LUPE Y SUS AMIGAS”.

n BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.

n KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MÓSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

n COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)

09/04 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACION, AVENTURA (ATP)

HOY - 14:30hs (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

09/04- 12/04 22:30 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 14:30 (Cast)17:10 (Cast) 19:50

SOLDADO ARGENTINO 2D

DRAMA (13 años)

09/04 AL 12/04 -22:30 (Cast)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY - 15:00 (Cast) 17:50 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 12/04- 20:30 (Subt)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D SUSPENSO, TERROR (16 años)

09/04- 12/04 22:40 (Subt)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY 15:30 (Cast) 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10 (Cast)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

17:40 (TODOS LOS DÍAS)

19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LOS PITUFOS 3 LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D APTA 16 AÑOS

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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