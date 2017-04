Explican cómo beneficiará a iniciativas locales la nueva ley de emprendedores

Hoy 21:15 -

Por José Aranda

[email protected]





“La verdad que lo que se viene ahora es quizá el trabajo más duro que es la implementación en todo el país para que la aplicación de esta ley sea una realidad pronto y que lo puedan aprovechar los emprendedores de cada provincia”.

Con esta frase, el secretario de Emprendedores y Pyme Mariano Mayer, comenzó su charla con EL LIBERAL en la cual explicó a partir de cuándo y cómo se pondrán en funcionamiento los resortes para ejecutar todos los beneficios de la nueva ley de emprendedores que se sancionó recientemente a la par que señaló cómo beneficiará esta norma a los emprendedores santiagueños.

El funcionario se refirió además a cómo se implementarán las Sociedades de Acción Simplificada (SAS) que se podrán tramitar en sólo 24 horas para comenzar a trabajar bajo esa figura y, así también, acceder a los beneficios previstos para este tipo societario. Un punto importante señalado por Mayer fue que este esquema servirá no solo para emprendimientos tecnológicos con los que se tiende a asociar exclusivamente esta figura, sino también para actividades y emprendimientos comerciales, que también podrán acceder a diferentes beneficios impositivos.

Mayer, ser refirió además a cómo podrán buscar financiamiento quienes posean una iniciativa a desarrollar a través de las variadas opciones que propone la ley.





¿Cuándo van a poder

utilizar esta ley los

emprendedores?

La ley tiene varios aspectos pero quizá el más notorio es el de la sociedad en un día. Si bien es una ley nacional, que crea este nuevo tipo societario que es la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) e instruye a que se pueda constituir por internet y en un día, esto depende de jurisdicción y competencia la implementación de cada una de las provincias, de los Registros Públicos de Comercio Provinciales. Como nosotros queremos asegurarnos que esto suceda es que vamos a trabajar y asistir a cada una de las provincias para que los puedan implementar con tecnología, capacitación, asistencia, con una plataforma de software y todo lo que sea necesario para que se pueda hacer y pronto.

Esto es una iniciativa que contamos con el apoyo del ministerio de Modernización y el ministerio de Justicia, ya venimos trabajando, vamos a hacer la prueba piloto en el un organismo que depende de nación, a principios de junio y luego vamos a ir sumando al resto de las provincias. Esperamos que todas sean parte de esto, que lo vamos a conversar con secretarios y ministros pymes en todo el país el 18 de abril en el Concejo Federal Pyme que vamos a realizar en la ciudad de Buenos Aires y esto lo vamos a conversar porque necesitamos el apoyo de ellos en esta iniciativa porque es algo que piden emprendedores y pymes en cada provincia.





¿El apoyo a las

provincias cómo

se hará?

Son dos cuestiones. Por un lado en la reglamentación, cada provincia tiene que reglamentar el proceso de constitución de la sociedad en un día y vamos a ayudar compartiéndoles toda la experiencia que tenemos para que puedan tomarlo como modelo y por otro lado van a necesitar una plataforma tecnológica de gestión digital de documentos para que esto pueda suceder y los vamos a apoyar con eso. No solo con lo que es la plataforma tecnológica sino también con la capacitación del personal y ayudarlos para que las capacidades tecnológica de esos registros de Comercio provinciales tengan la capacidad de implementar esto.





¿El emprendedor que posea un proyecto en desarrollo se puede contactar directo con la sepyme para acceder a los beneficios de la ley?

Hay algunos beneficios de la ley que los van a poder aprovechar y otros, en concreto la SAS, que para poder constituir su sociedad en Santiago del Estero, van a necesitar que la provincia de Santiago lo implemente, entonces ahí vamos a depender un poco de los tiempos de la provincia. En cuanto al resto de los programas de apoyo emprendedor, los que están en la ley y los que no, los van a poder disfrutar directamente. La ley tiene además de la SAS un capítulo de fomento a las inversiones, un incentivo fiscal para que los inversores apuesten por el talento local de nuestros emprendedores y si lo hacen van a tener un beneficio impositivo, un premio por haber invertido.





¿Cómo va

a funcionar?

Esto lo vamos a implementar rápidamente en 1 ó 2 meses, porque hay que crear un registro que se está haciendo, se va a llamar Instituciones de Capital Emprendedor. Una vez que esté constituído los emprendedores de Santiago del Estero, van a poder ir a ver a los inversores, a los empresarios locales a los pequeños ahorristas, a cualquiera que tenga intención o esté analizando la posibilidad de poder invertir en un emprendedor de Santiago y le van a poder comentar que existe este incentivo con lo cual, si esos inversores invierten en emprendedores de Santiago van a poder disfrutar de beneficios impositivos. Estamos viendo ya ese movimiento en ciertas provincias donde los emprendedores están comenzando a juntarse con los empresarios locales para comentarles este beneficio y hasta ahora la respuesta ha sido muy buena, por lo pronto vemos mucho interés y, cuando se implemente, seguro se verá un flujo importante de inversiones locales en cada provincia.





¿En qué consiste el

beneficio que se va a dar a los que inviertan en emprendedores?

Consiste en que entre el 75 y 85% de lo que se invierta, dependiendo si está en la zona de plan Belgrano o si está en la ciudad de Buenos Aires, (si es Plan Belgrano como el caso de Santiago es el 85%), van a poder descontarlo de su impuesto a las Ganancias, de la base imponible del impuesto a las Ganancias, con un tope del 10%. Es muy parecido a cómo funciona con las fundaciones que con las donaciones de las fundaciones se puede deducir del impuesto a las Ganancias hasta el 5%, en este caso es hasta el 10%. Ese es un punto, el otro que tiene la ley y con el cual también podrán beneficiarse los emprendedores santiagueños es el del financiamiento colectivo.





¿De qué se trata?

Este financiamiento colectivo o crowdfounding, consiste básicamente en plataformas de financiamiento colectivo en internet en las cuales un emprendedor sube su proyecto, no es un préstamo sino una inversión. El emprendedor que quizás ya haya buscado inversión para su proyecto en su entorno y no consiga lo suficiente, puede presentar su iniciativa por internet y ver si hay interés en otras provincias o en inversores de su provincia a los cuales él no llega pero que le permiten hacerse conocido a través de internet.

En este caso, le van a poder invertir en su proyecto pequeños ahorristas de todo el país que estén dispuestos a apostar por el talento y las ideas de nuestros emprendedores, esto ha tenido mucho éxito en el mundo porque permite que no sólo los grandes inversores y grandes fondos inviertan en emprendedores sino también los pequeños inversores que estén dispuestos a invertir una parte de su capital en proyectos que tengan la posibilidad de crecer y generar una ganancia.





¿La ley estará operativa entonces a partir del

segundo semestre?

La idea es empezar a principios de junio con IGJ (Inspeccion General de Justicia) que está en ciudad de Buenos Aires y luego ir sumando a las otras provincias en el segundo semestre, por supuesto que va a depender de cuanta velocidad le pongan las provincias porque no las podemos obligar a apurarse pero nos imaginamos que todas van a querer hacerlo porque ya es un reclamo de los emprendedores de cada provincia, de hecho nos están llamando para saber cuándo estará disponible esto en sus provincias. l

OBJETIVO. ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios de las empresas simplificadas?

Comerciantes, panaderos y pymes se podrán

Incluir en las SAS y acceder a sus beneficios

¿Hacia quienes está destinadas estas Sociedades de Acciones Simplificadas?

La SAS esto de la sociedad en un día hay que tener en cuenta que no es solo para los emprendedores tecnológicos, todo lo contrario. Los emprendedores tecnológicos son por lo general un porcentaje chico de la inmensa mayoría de emprendedores. Por lo tanto, creemos que va a haber muchísimos emprendedores que no necesariamente son tecnológicos pero que les va a permitir poder empezar sus proyectos en regla y de manera formal. Emprendedores que hasta ahora ni se lo planteaban porque veían el abrir una cuenta, registrarse en la Afip, como algo muy lejano, muy difícil, muy costoso porque de hecho lo era. Entonces, creemos que va a haber muchos pequeños comerciantes, jardineros, ferreteros, panaderos, o alguien que tenga una micro pyme, que van a aprovechar la ley porque realmente el salto a la formalidad va a ser mucho más rápido, mucho más barato y van a poder aprovechar los beneficios de la formalidad.

¿Cuáles son las ventajas de incluirse en la SAS?

Constituir la sociedad, registrarse en la Afip, puede llevar entre 3 meses y un año y medio, pero ahora eso lo va a poder hacer en un día, por internet y con un costo mucho menor. Además, todo lo que es el día a día de la sociedad simplificada también va a ser más fácil. Porque se va a poder hacer todo de manera digital, por internet, los libros, las actas, los poderes, todo eso también va a ser más sencillo y más barato. Por otro lado, el emprendedor va a tener limitada su responsabilidad y va a poder acotar los riesgos a diferencia de si lo hiciera a título personal como monotributista, como responsable inscripto, donde está asumiendo la responsabilidad a título personal.

¿Y tendrá beneficios fiscales?

Esto también engancha con la ley pyme donde no solo van a poder ingresar mejor, más fácil, más rápido sino que van a poder empezar a disfrutar de pagar el IVA a 90 días, compensar el 100%del impuesto al cheque, no pagar impuesto a la ganancia mínima presunta, etc. Ya que a partir de la ley pyme y de emprendedores, el comenzar una empresa, un negocio, una pyme va a ser mucho más sencillo y creemos que va a favorecer la creación de nuevas empresas que el país necesita, que necesita entre 200 mil y 300 mil pymes más y esta es una medida que lo va a simplificar.