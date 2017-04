Qué es el crowdfounding y cómo podrán acceder las iniciativas locales

Hoy 21:16 -

¿Cómo puede llegar el emprendedor local a las plataformas de financiamiento colectivo?

Hoy existen en la Argentina plataformas como Ideame, que son plataformas de crowdfounding pero a través de ellas aún no se puede conseguir inversión porque eso no estaba permitido legalmente, lo que se puede conseguir por esas plataformas son donaciones o un apoyo económico, pero no inversión. No se podía conseguir antes porque no estaba regulado. Pero a partir de la ley, ahora sí está regulado. La CNV está terminando la reglamentación y entonces van a poder aparecer plataformas como Ideame ú otras que decidan hacer este trabajo. Entonces, el que se postula presentará su proyecto, mostrará fotos, un video y van a poder acceder. De hecho, nosotros estamos terminando para poder lanzar un plan de capacitación específico para que los emprendedores puedan subir sus proyectos en estas plataformas y ayudarlos en ese proceso.

¿Y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo como funciona?

Ese Fondo lo que busca es específico y busca ser el paraguas, englobar todos los proyectos de financiamiento que vamos a tener del Estado, o sea público y de los privados. Hoy ya tenemos un programa público en funcionamiento que es el Fondo Semilla, ese programa lo vamos a pasar al Fondse lo que nos va a permitir que sea más ágil, que la transferencia a los emprendedores sea más rápida, más sencilla y además que lo que buscamos es que este fondo como varios de los programas de financiamiento establecen que si al emprendedor le va bien, devuelva los fondos, eso va a permitir que este fondo empiece a ser sustentable. Si a un emprendedor le va mal le va mal, pero si le va bien, que devuelva, así se puede generar un circuito virtuoso.

Por otro lado desde este Fondo Fiduciario vamos a cofinanciar emprendedores, con inversores privados. Hay dos programas que lanzaremos este año, uno para aceleradores y otros para fondos de etapa temprana donde vamos a hacer cofinanciamiento con el sector privado. l

OBJETIVO. ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios de las empresas simplificadas?

Comerciantes, panaderos y pymes se podrán

Incluir en las SAS y acceder a sus beneficios

¿Hacia quienes está destinadas estas Sociedades de Acciones Simplificadas?

La SAS esto de la sociedad en un día hay que tener en cuenta que no es solo para los emprendedores tecnológicos, todo lo contrario. Los emprendedores tecnológicos son por lo general un porcentaje chico de la inmensa mayoría de emprendedores. Por lo tanto, creemos que va a haber muchísimos emprendedores que no necesariamente son tecnológicos pero que les va a permitir poder empezar sus proyectos en regla y de manera formal. Emprendedores que hasta ahora ni se lo planteaban porque veían el abrir una cuenta, registrarse en la Afip, como algo muy lejano, muy difícil, muy costoso porque de hecho lo era. Entonces, creemos que va a haber muchos pequeños comerciantes, jardineros, ferreteros, panaderos, o alguien que tenga una micro pyme, que van a aprovechar la ley porque realmente el salto a la formalidad va a ser mucho más rápido, mucho más barato y van a poder aprovechar los beneficios de la formalidad.

¿Cuáles son las ventajas de incluirse en la SAS?

Constituir la sociedad, registrarse en la Afip, puede llevar entre 3 meses y un año y medio, pero ahora eso lo va a poder hacer en un día, por internet y con un costo mucho menor. Además, todo lo que es el día a día de la sociedad simplificada también va a ser más fácil. Porque se va a poder hacer todo de manera digital, por internet, los libros, las actas, los poderes, todo eso también va a ser más sencillo y más barato. Por otro lado, el emprendedor va a tener limitada su responsabilidad y va a poder acotar los riesgos a diferencia de si lo hiciera a título personal como monotributista, como responsable inscripto, donde está asumiendo la responsabilidad a título personal.

¿Y tendrá beneficios fiscales?

Esto también engancha con la ley pyme donde no solo van a poder ingresar mejor, más fácil, más rápido sino que van a poder empezar a disfrutar de pagar el IVA a 90 días, compensar el 100%del impuesto al cheque, no pagar impuesto a la ganancia mínima presunta, etc. Ya que a partir de la ley pyme y de emprendedores, el comenzar una empresa, un negocio, una pyme va a ser mucho más sencillo y creemos que va a favorecer la creación de nuevas empresas que el país necesita, que necesita entre 200 mil y 300 mil pymes más y esta es una medida que lo va a simplificar.