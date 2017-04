En los últimos 7 años se sumaron más de 200 mil vehículos al tránsito local

Hoy 21:17 -

La cantidad de vehículos que se incorporaron al tránsito durante este primer trimestre en Santiago del Estero suman alrededor de 8.000 unidades de las cuales un total de 4.949 fueron motocicletas y casi 3.000 automotores.

No obstante, en los últimos dos años el número de rodados que se sumó al tránsito vehicular fueron 19342 automotores y 37795 motocicletas, número que supera entre ambos tipo de vehículos, las 57.130 unidades.

Cabe destacar que entre las motocicletas, en promedio se sumaron unas 16 mil por año entre el 2014 y el 2015 mientras que en lo que va de 2017, suman casi 5.000 unidades.

Según los datos de la Dirección Nacional del Registro del Parque Automotor (DNRPA) desde el año 2010, la cantidad de motocicletas que se inscribieron en los diferentes registros ubicados en toda la provincia, superan las 140 mil unidades.

De hecho, la cantidad de rodados de este tipo es casi igual a la totalidad del parque automotor existente en la provincia que suma unas 149.000 unidades.

Esto es así porque desde 2010, o sea en los últimos casi 7 años, la cantidad de motocicletas que se registraron en esta provincia, alcanzaron a las 144.797 unidades contras las 149.236 que posee el parque automotor actual registrado.

Si bien, todos los años se incorporan nuevas unidades al parque de motovehículos, el mejor de toda la serie entre 2010 y lo que va de 2017, fue el año 2012. Por entonces, se anotaron un total de 26.360 unidades mientras en los años siguientes los registros oscilaron entre las 16 mil y las 23 mil unidades.

Desde el 2012 hasta el año 2016, la cantidad de motocicletas patentadas se redujo en una cantidad de aproximadamente 10 mil unidades según los datos oficiales.

No obstante, el parque de motocicletas no dejó de crecer. A un ritmo más lento que en el período 2010/2012 pero la expansión en la cantidad de registros de estas unidades no se detuvo.





Automotores

En tanto, si se tiene en cuenta la cantidad de automotores que se incorporaron al tránsito desde el año 2010 hasta la actualidad, el número alcanza a las 60.153 unidades. Esto significa que son unidades registradas y que integran el parque automotor local que presenta unas 144.797 autos inscriptos. No hay datos fehacientes actualizados sobre cuál es el parque total de motovehículos.

Si se tiene en cuenta la cantidad de motocicletas como así también de automotores que se sumaron al parque vehicular desde el año 2010 a la fecha, de allí surge que desde aquel año hasta la actualidad, un total de 204.950 unidades se agregaron al tránsito santiagueño.