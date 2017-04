Fotos Mercedes, luchadora incansable por el bien común

09/04/2017 -

Mercedes va a nacer y a crecer en medio de un clima en donde la sociedad criolla sangra por defender primero su libertad, sangra por lograr la independencia y luego sangra mucho más por formar un Estado y determinar que orientación política tendría ese Estado.

Vivió de cerca el sufrimiento, no solo propio sino también y sobre todo el ajeno.

Porque mientras algunos se dedicaban a pelear batallas, otros a discutir ideas, quedaba siempre una porción social desatendida clamando por necesidades. Era consciente de cuanto se necesitaban médicos y enfermeras en su época, cuanto se precisaban hospitales, escuelas y orfanatos. Cuanto se requería educar a la gente en cuestiones de higiene que les permitiera defenderse de las pestes que continuamente asolaban la región. Y sin duda, todo eso la marcó profundamente. Es necesario saber que toda Congregación que nace, lo hace con el fin de dar una respuesta desde la fe y de forma concreta a una demanda social, por eso es muy importante prestar atención al contexto histórico en el cual se desenvuelven los fundadores. También es importante prestar atención y profundizar aquellos hechos, que luego por lo general, los mismos fundadores lo terminan plasmando en un lema que los acompaña y los define. "Volar a todas partes donde el dolor del prójimo nos llame" es el lema que eligió Mercedes para sintetizar ese proyecto de vida que quería hacer extensivo a toda una comunidad, sencillas y profundas palabras, que descubren lo que la marcó a fuego a los largo de su vida. Se hace evidente que vivía internamente aquel fragmento de la oración de Francisco de Asís: "oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolada, como en consolar.

En ser comprendida como en comprender. En ser amada como en amar". Porque a las claras vemos que su esfuerzo está puesto en una acción social que para la época significaba la salvación para quienes eran víctimas del flagelo de las pestes, pero también busca que Dios se haga presente en medio de una sociedad que desatendía a niños, ancianos, pobres y enfermos. Se empeña porque la sociedad vuelva su mirada sobre los sufrientes.

Es necesario que el bien sea común, que alcance a todos y para eso, ella fundaría una Congregación que sea un bálsamo en tiempos febriles y signo de entrega generosa a Dios en los demás, en tiempos de tranquilidad. El proyecto de Mercedes se asienta sobre las sentidas palabras de Francisco de Asís: "donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría". Mercedes es signo de entrega total a Dios mediante una vida de acción solidaria profunda , que supera cualquier simple asistencialismo.

Su proyecto supera las barreras de la dádiva superflua, porque no se trata de dar lo que sobra, sino de una entrega total de la persona.

Esta fundación es signo visible de que el bien común es posible, porque en cada palabra que forma el lema fundacional, descubrimos un interés real y sincero de llevar alivio a los que sufren, de ser esos instrumentos de paz que hagan crecer la esperanza. ¡Cuánta falta nos hace hoy a nosotros, volver la mirada sobre nuestra sociedad! No seguir pasando de largo ante el sufrimiento del otro.

¡Cuánto necesita nuestra sociedad que curemos nuestra indiferencia y estemos allí, donde el dolor del otro nos interpela! Quiera Dios, que el ejemplo de Mercedes nos lleve a refundar en nosotros cada día este proyecto de vida franciscano para que finalmente el bien sea común.