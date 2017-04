Old Lions y Lawn Tennis le darán vida al clásico

09/04/2017 -

Old Lions y Santiago Lawn Tennis protagonizarán hoy el primer clásico oficial de la temporada 2017 cuando se enfrenten desde las 16.30 en cancha de los "Viejos Leones", en cotejo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Iniciación que organiza la Unión Santiagueña de Rugby.

Sin dudas, ese duelo concita la gran atención de esta jornada y además les servirá a ambos equipos para seguir midiendo su funcionamiento de cara a su próxima participación en el Campeonato Regional del NOA.

Además del choque en primera división, los grandes rivales del rugby santiagueño también chocarán este fin de semana en intermedia y en todas las divisiones de sus bloques juveniles (M15, M16, M17 y M19).

De hecho, ayer se enfrentaron en tres de esas categorías. En M19, Old Lions se impuso por 19 a 14. Los "Viejos Leones" también se quedaron con la victoria en M16, por un ajustado 19 a 18. En tanto, Lawn Tennis consiguió el triunfo en M17, por 6 a 0.

Hoy, en la previa del clásico mayor, Old Lions y Lawn Tennis se medirán desde las 13.30 en M19 y, a partir de las 15, en Intermedia.

Otros partidos

El programa de hoy también contempla los siguientes enfrentamientos: Fernández vs. Frías (11 en Primera); Sanavirones vs. Quimilí RC (15.30 en Primera): Brea Pozo vs. Campo Gallo (16 en Primera). Por otra parte, ayer no se pudo disputar el partido entre Añatuya y Santiago Rugby, el cual fue suspendido por la lluvia en Añatuya.