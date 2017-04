Independiente, el Albo y Villa buscan pegar primero

Fotos VERDUGO. Villa Unión ya eliminó a Coinor y ahora va por Tráfico.

Los bandeños Central Argentino y Villa Unión, al igual que Independiente de Fernández, buscarán esta tarde pegar primero, cuando se pongan en marcha los octavos de final del Torneo Federal C. En tanto, Estudiantes de Huaico Hondo, el otro representante de la Liga Santiagueña, jugará recién mañana.

El primero en salir a escena será Independiente, que desde las 16 visitará a Deportivo La Paz de Tinogasta (La Rioja), con el arbitraje de Mauricio Díaz, de la liga riojana. A las 16.30, Villa Unión recibirá a Instituto Tráfico de Frías, con el tucumano Nelson Bejas como juez principal. Y a las 17, Central Argentino se presentará en la capital riojana para enfrentar a Rioja Juniors, con el arbitraje de Juan Carrizo, de la Liga de Chilecito.

Además, hoy jugarán otros equipos santiagueños en esta instancia. A las 17, Talleres General Belgrano de Añatuya será local de Atlético Salamanca, de Monte Quemado, con Guillermo Infante, de la Liga Santiagueña, como árbitro.

Por esta misma zona, se jugarán estos otros cotejos: 16, Racing de Belén vs. Independiente de Valle Viejo; 16.30, Villa Dolores de Valle Viejo vs. Villa Cubas de Catamarca y a las 17, Independiente de Chilecito vs. Américo Tesorieri de La Rioja.

La ida de los octavos de final se completará mañana, desde las 22, con el duelo Estudiantes vs. Sector El Alto de Las Termas.

Fin de la espera

Tras tres semanas de parate, Central Argentino volverá a ver acción esta tarde. Su rival, Rioja Juniors, también estuvo sin jugar 21 días por haber clasificado primero en su zona. El DT del Albo, Jorge Valoy, apelará a sus hombres más experimentados y esta tarde formará con Rodrigo Cervetti; Nahuel Ibáñez, Darío Valoy, Martin Cuellar y Martín Romero; Daniel López, Javier Mitre y Andrés Goitea; Matías Rojas; Pablo Ledesma y José Argañaraz.

Independiente es otro de los que estuvo casi un mes sin competencia oficial y en Tinogasta el DT Jorge Woitquivich pondrá en cancha hoy a Leandro Depetris; Nelson Ibáñez, Elías Orellana, Cristian Luna y Vizgarra; Hernán Rojas, Ricardo Almazán, Matías Fernández y Coronel; Mariano Pavón; y Hugo De Marco.

En tanto, Villa Unión intentará hacerse fuerte de local y conseguir no solamente un triunfo, sino también una buena diferencia para ir tranquilo a la revancha en Frías.