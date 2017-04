Fotos GANADOR. Márquez (izq.) cumplió con las expectativas en la clasificación y hoy será el que marcará el camino.

09/04/2017 -

Por Gustavo Paz

El actual campeón del mundo, el español Marc Márquez, se mostró satisfecho por el trabajo realizado tras una nueva pole position en Las Termas de Río Hondo y además se refirió al circuito argentino.

"Esta vez logré una pole difícil, muy complicada ya que había una pista por momentos mojada, que se iba secando y estábamos con neumáticos de agua; conseguimos hacer una vuelta muy buena, pero lo importante va a ser mañana (por hoy)", afirmó.

"Seguiremos trabajando e intentando mejorar durante el warm up, a ver si es en seco, para ser competitivos", agregó.

"Me gustaría tener el récord de triunfos los domingos, no los sábados, pero bueno, todo llegará. Al final es un indicativo bueno; las poles siempre se me han dado muy bien. En condiciones de mojado iba cómodo. He preparado muy bien la Q2 durante el FP4, he hecho una tanda larga para entender bien la pista y los neumáticos. Podía mejorar algo de la moto, pero quise mantenerme en pista porque aquí no había rodado en estas condiciones y quería entenderlo bien. Ya en la clasificación he salido a por todas sin controles y a full gas, no hay secreto. Pero me ha salido una vuelta muy buena y a ver mañana, que será en seco y es en las condiciones en las que tenemos que seguir mejorando", aseveró el español.

Durante el cuarto entrenamiento de MotoGP, Márquez estuvo muy cerca de caerse como el viernes.

"Esta era la primera vez que salí en mojado con este motor y esta electrónica, y no sé si habrá que cambiar algo de la electrónica o si dejé el embrague demasiado rápido".