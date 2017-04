Sin jugar, Central Córdoba salió de zona de descenso

Fotos CLIMA. Central tuvo una semana tranquila y la cierra con una sonrisa.

09/04/2017 -

A pesar de que está libre en la vigésimo sexta fecha de la B Nacional que se está disputando, ayer Central Córdoba pudo salir de la zona de descenso por primera vez en lo que va de la temporada. Sí. Sin jugar, el Ferro ya no está entre los cuatro peores promedios de la categoría. ¿Qué pasó? Perdió San Martín de Tucumán en su visita a Chacarita (1 a 0) y eso hizo que el Santo tucumano quedara por debajo de Central Córdoba.

Ahora, los cuatro equipos que por el momento están descendiendo son Independiente Rivadavia de Mendoza (1.186), Flandria (1.166), San Martín (1.160) y Atlético Paraná (1.159). En tanto, el conjunto santiagueño tiene 1.206.

Y la permanencia del equipo de Gustavo Coleoni fuera de la zona roja está garantizada, al menos, hasta la próxima fecha, ya que el único que puede superarlo es Flandria, si derrota al líder Guillermo Brown en Puerto Madryn, pero ese cotejo se postergó para el martes 23 del mes próximo.

Más allá de que todavía falta mucho por jugar, sin dudas que verse fuera de la zona de descenso motivará aún más al plantel de Central Córdoba que esta semana se prepara con todo para recibir en la próxima fecha a Boca Unidos de Corrientes, en otro cotejo clave en su lucha por la permanencia.

Resultados

Además de la mencionada victoria de Chacarita sobre San Martín, con gol de Rodrigo Salinas de penal, a los 30 minutos del primer tiempo, ayer se jugaron otros tres encuentros por la fecha 26.

Los Andes venció en Lomas de Zamora 3 a 1 a Atlético Paraná, con tantos de Andrés Vombergar, Cristian Bordacahar (de penal) y Mariano Puch. Descontó Iván Borghello. En Mataderos, Douglas Haig de Pergamino dio el golpe y venció 1 a 0 a Nueva Chicago, con un tanto de Jorge Córdoba, de penal. Y en Córdoba, Instituto, que perdía 1 a 0 con Crucero del Norte (Leandro Fernández, de penal) lo dio vuelta con los tantos de Gustavo Gotti y Ramiro González, para imponerse 2 a 1.

Hoy jugarán: 16, Boca Unidos vs. Almagro y Gimnasia vs. Villa Dálmine; 16.15, Independiente Rivadavia vs. Ferro y 19.30, Juventud Unida vs. Brown de Adrogué.