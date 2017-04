Apresaron al acusado de ultrajar sexualmente a su sobrina de 11 años

Fotos OPERATIVO Los policías dieron cumplimiento a una medida dispuesta por la fiscal Silvina Paz.

09/04/2017 -

El día después de que una alumna se desmayara en el baño de la escuela, ayer fue aprehendido su tío, acusado de ultrajarla sexualmente en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

El procedimiento fue realizado a las ocho de la mañana por personal del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12, en el domicilio del acusado, Bº Campos, se supo.

De acuerdo con la información policial, el detenido, de 43 años, jornalero, padre de tres hijos, ahora se encuentra alojado en la base de la Patrulla Urbana, en el Bº Luján, ubicado al norte de la ciudad. Y su destino inmediato será responsabilidad de la fiscal Silvina Paz quien lo imputó por "abuso sexual con acceso carnal", trascendió.

Llanto y confesión

El viernes la sobrina cayó desmayada en el baño de la escuela. Al ser socorrida por dos estudiantes, les confió que el tío, y padre de otro compañero de grado, viene abusándola desde el año pasado, trascendió en Quimilí.

"No le conté a mi mami por vergüenza y miedo a que no me crea o se enoje", les dijo a sus amigas.

Las alumnas se lo informaron al maestro. Y éste, a la madre de la víctima.

Formalizada la denuncia, el tío fue aprehendido ayer y su suerte se debatirá en los tribunales capitalinos.

Víctima y victimario serán trasladados esta semana.