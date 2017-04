Fotos CONFESIÓN. Reconoció que en la campaña no supo manifestar "sus diferencias" con el modelo de Cristina Kirchner.

09/04/2017 -

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli se refirió a los reclamos de los trabajadores y a la situación económico-social del país, al afirmar que ‘la gente tiene bronca con cosas del presente y también del pasado’.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Scioli cuestionó la política económica del gobierno de Mauricio Macri al señalar que le parece estratégico ‘rever prioridades’, porque si bien ‘la inflación es un objetivo noble ahora el tema es cómo (se la combate), si importo lo que había empezado a fabricar acá y deprimo el mercado interno con los salarios por debajo de la inflación traemos los problemas que se manifiestan’, analizó.

Por otro lado afirmó que hoy la polarización entre él y el presidente Macri ‘está vigente’ y se puede ver en la propuesta del primer mandatario, hacia el conjunto del peronismo, de dirimir esas diferencias en las urnas.

‘Hoy están más vigentes que nunca los términos del debate y las maneras que tenemos los dos sobre la Argentina, que en mi caso, es de un país pujante, viable y en positivo, mientras que el Gobierno va buscando financiar su déficit fiscal con endeudamiento y no pone el énfasis en las exportaciones para generar más trabajo’, sentenció.

En este sentido agregó: ‘El Presidente desafía al peronismo a que se puedan dirimir en las elecciones esas diferencias y el pueblo elegirá allí seguir adelante con el ajuste o hacerse escuchar a través de las urnas, para que se tenga en cuenta lo que está pasando y se reorienten las prioridades’.

Por otro lado, el ex gobernador bonaerense sostuvo que durante la campaña electoral pasada no pudo expresar sus diferencias con el modelo que llevaba adelante la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

‘Quizás yo no pude expresar que yo también era un cambio en otro sentido y con otra orientación para el futuro de la Argentina, con otro abordaje distinto al que se ha instrumentado’, detalló en el marco de una autocrítica a lo que fue su campaña.

‘Yo creo que la experiencia del pasado a uno lo puede inspirar’, agregó Scioli, al tiempo que evitó referirse a una supuesta fórmula con Cristina Kirchner a la cabeza para las elecciones de medio término de este año.

‘Llegado el momento se verá desde qué lugar institucional, o no, puedo ayudar al país’, sostuvo el ex gobernador, e indicó que, hoy por hoy, tiene un ‘compromiso con la gobernabilidad’.