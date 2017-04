A pesar del dolor, el padre de la víctima pidió "no hacer justicia por mano propia"

Fotos SIN CONSUELO. A pesar del dolor de perder a su hija, los padres de Micaela brindaron un mensaje a la sociedad.

09/04/2017 -

El padre de Micaela García, la joven que estaba desaparecida y ayer fue hallada asesinada en un pastizal de la ciudad entrerriana de Gualeguay, pidió "no hacer justicia por mano propia" y recordó que su hija "quería cambiar estas cosas de la sociedad".

En la puerta de la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguay, tras ser notificado del hallazgo del cadáver de la joven, Néstor García y su esposa, Andrea Lescano, primero agradecieron la labor policial y la ayuda de amigos y habitantes de la zona para tratar de hallarla con vida.

Emocionado y al borde del llanto, el hombre, que se desempeña como decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Concepción del Uruguay, pidió seguir el "orden institucional", no hacer "justicia por mano propia" y le solicitó a los amigos de Micaela que no le agregaran "más dolor a esto", en presunta alusión a que no provoquen incidentes.

"Ella quería cambiar estas cosas de la sociedad. Y el dolor no nos tiene que poner injustos" dijo Néstor, quien destacó el trabajo de la Policía.