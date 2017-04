El actor que interpretará a Sandro habló de Pablo Echarri

09/04/2017 -

"Sólo recuerdo que me dijeron que íbamos a ser Pablo Echarri como adulto y yo en el papel que ya me habían dado, y después una mañana me avisaron que no era Echarri que era Marco Antonio Caponi, y después era (Antonio) Grimau", dijo Agustín Sullivan el actor que interpretará al Sandro joven en la serie que está grabando Israel Adrián Caetano para Telefé sumándose a la polémica que en un punto ya quedó en el pasado. El actor comentó que "lo que trato de hacer no es un trabajo de imitación, para nada", aclaró en referencia a los dichos del imitador de Sandro, Fernando Samartin.