Darío Barassi habló tras los polémicos dichos de Jimena Barón

09/04/2017 -

Darío Barassi se refirió a la polémica por los dichos de Jimena Barón, quien asumió que al principio le "chocaba" su pareja en "Quiero vivir a tu lado" (El Trece). ‘En un principio me chocó esa pareja’, sostuvo la actriz. "Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo. A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años. Es un placer. La historia va cada vez mejor. Hace muchos años que no la paso tan bien grabando, me río mucho", dijo Barón.

Barassi concuerda con la visión de la actriz, y consideró que "a Redondo (su personaje) no sé si le pasaría lo mismo en la vida real. Esto pasa sólo en la ficción, a Redondo no sé si le pasaría esto de que le den bola esas dos bombas". E inmediatamente aclaró que "yo me identifico mucho con Redondo, soy un gordo, soy histriónico, soy así, y encontré a la mujer de mi vida y me casé con ella". Reflexionó: "Yo manejo mucho el tono de la comedia, es algo que se me da fácil, solo que ahora la relación con el personaje de Jimena (Barón) y lo que se agregó de Laurita (Fernández) que tiene buen tono para la comedia, le da mayor verosimilitud".

Habló de su participación en la primer película de Fernán Mirás, "El peso de la ley": "Después de esa película me siento mejor actor, objetivamente. Fernán Mirás es un gran director".