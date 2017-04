Chávez y Suar, hermanos en puja por una herencia

09/04/2017 -

Julio Chávez protagonizará "Un rato con él", obra que escribió con Camila Mansilla, con dirección de Daniel Barone, que lo reunirá con Adrián Suar sobre el escenario del Teatro Nacional (Buenos Aires), para interpretar a dos hermanos distanciados entre sí, hijos de diferentes madres, obligados a reencontrarse tras la muerte del padre y se estrenará el jueves 18 de mayo.

La historia (con colaboración autoral de Santiago Loza) se centra en la figura de Gregorio (Chávez) y Darío (Suar), son dos hermanos, hijos de diferentes madres, alejados uno del otro, quienes se ven obligados a reunirse para repartir la herencia paterna.

El encuentro, que ambos en un principio sospechan protocolar, con abogados y palabras solemnes, les deparará varias sorpresas alrededor de la figura paterna y sobre el pasado de cada uno, narradas con toques de humor. "La de Vicente López", "Mi propio niño Dios", "Madame Pipi" y "Rancho (una historia aparte)" son algunas de las piezas estrenadas con dramaturgia del protagonista de éxitos televisivos como "Farsantes" y "El puntero", dos programas emitidos por El Trece.

‘Un rato con él’ será la punta de lanza capaz de delinear un nuevo rumbo en ‘El Nacional’, ya que Suar, junto al productor Nacho Laviaguerre (productores generales de la puesta) se asociaron con Diego Romay (director del mencionado teatro) para potenciar el valor de la histórica sala, a partir del desarrollo de nuevos proyectos teatrales y comerciales. La bella Manuela Pal, quien encarna a una inquietante escritora en "Adda, Amar después de amar" (Telefé), el director y actor, Francisco Lumerman, uno de los responsables de la sala Moscú y Marcelo D’Andrea integran el elenco. El preferido de Suar "Reconozco que éste es un dúo atractivo. Desde mi lado de productor, digo: ‘¡Qué linda dupla!’ Como actor, imagino que me voy a sentir demasiado envidiado, porque es un lujo estar al lado de Julio. Lo adoro. Es mi actor favorito", contó Suar a la prensa. Y agregó: "Julio es un animal de trabajo. Me gusta mucho su rigurosidad, admiro su honestidad profesional. A Julio no lo vas a agarrar improvisando, como pasa con otros actores".

Chávez tampoco se guardó ningún elogio: "A Adrián le tengo un enorme cariño y un agradecimiento infinito. Es muy generoso como actor, no se guarda nada. Es serio, no es hipócrita y pone valor en su expresión".

"Un rato con él une opuestos, puntos de vista diferentes con respecto a las vivencias. Es muy difícil que dos familiares recuerden un hecho de la misma manera. Uno de los planteos de nuestra obra es: ¿quién legitima las historias familiares?", sintetizó. ‘Hacer teatro hoy da temor. Da miedo no saber si hay que hacer lo que uno quiere o lo que parece que funciona.

Aparecen todas las fantasías y la competencia. Adrián es un hombre exitoso, no quisiera ser yo el primero que le haga hundir el barco.

La única protección que se puede tener es estar involucrado en un material que te gusta. En todo caso, después llamás a tu analista", bromeó Chávez.