Eleonora Wexler se quejó de la sociedad machista

09/04/2017 -

Eleonora Wexler, la protagonista de Amar después de amar se divierte con el impacto que tienen las escenas de sexo que realiza junto a Federico Amador: "A mí me causa gracia. Está todo bien, pero yo no me siento identificada con eso en lo absoluto", señaló la actriz a Teleshow.

Más allá del éxito de la ficción de Telefé, la actriz que hoy se encuentra grabando el unitario "Un gallo para Esculapio" y ensayando Umbrío considera que la televisión no está viviendo su mejor momento: "Puede levantar más. Está más enclenque. Puedo decir que ADDA levantó la vara y marca un cambio", dijo.

Además, Eleonora aseguró que "ser mujer es más difícil", y que se nota incluso en el tema de los sueldos.

"Los sueldos son diferentes. Seguimos siendo una sociedad machista absolutamente", remarcó.

Y agregó: "Hay mucha lucha, mucha energía y mucha potencia desde el lado de la mujer; eso en algún lugar va a traer resultados, pero falta un montón. Por empezar falta justicia con los femicidios, es tremendo lo que está pasando. Lo del Día de la Mujer fue más allá del Día de la Mujer: tiene que ver con otra cosa, se trataba de defender otras causas. Estamos en una lucha, avanzamos un montón, pero siento que todavía falta camino por recorrer. Todavía no estamos en las mismas condiciones".

En la charla Eleonora también habló de las dificultades de ser madre de una hija adolescente, y recordó lo rebelde que fue ella misma en esa época: "Sé que les traje mucho trabajo a mis viejos. Pasó de todo al lado mío, vi de todo, y me considero sana mental y físicamente. Mucho tiene que ver con lo que me dieron mis padres, con los valores. Y es fundamental transmitirle eso a mi hija", remarcó.

Y sobre el amor, reconoció que le gustaría volver a enamorarse, aunque no está segura de querer casarse.

"Hoy te digo no. Ya estuve casada, ya conviví. Ahora me gustaría una relación de novios, viajar, compartir una rica comida, un buen vino, ir al cine, al teatro", admitió.

La actriz que encarna a Carolina en Amar después de amar está sola, pero con mucho trabajo.