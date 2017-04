Shakira le dedicó una polémica canción a Gerard Piqué: "Lo vi solito y me lancé"

09/04/2017 -

Shakira reabrió la polémica con el estreno de su nuevo tema "Me enamoré". La canción hace referencias explícitas que dejan en claro que está dedicada a su actual pareja Gerard Piqué, por ejemplo "me gusta esa barbita". Pero el tramo que dice "me enamoré. Lo vi solito y me lancé", cuenta que cuando ellos se conocieron ambos estaban en pareja. Piqué confesó que cuando empezó a salir con Shakira "ella todavía tenía pareja", en referencia a Antonio de la Rúa, agregando que se conocieron "en Madrid antes del Mundial Sudáfrica 2010". Y él estaba con Nuria Tomas, quien lo iba a alentar al mundial de fútbol.