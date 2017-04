Fotos Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las bellas promotoras también se robaron las miradas en el autódromo de Las Termas donde se vive una fiesta. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Cientos de vehículos a paso de tortuga se vieron cuando todo el mundo se dirigía a Las Termas por la ruta 9. Imágenes: con la adrenalina a flor de piel Imágenes: con la adrenalina a flor de piel Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Las Termas de Río Hondo, capital mundial del motociclismo. Previous Next

Hoy 13:32 -

Te mostramos lo mejor del MotoGP 2017 en Las Termas www.elliberal.com.ar by @elliberalweb

La Gobernadora Claudia de Zamora llegando al Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo. #ArgentinaGP #MotoGP by @elliberalweb

Dolores Barreiro en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo. #ArgentinaGP #MotoGP by @elliberalweb