Franco Morbidelli ganó en Moto2

En la previa de la carrera principal, el Moto2 entregó un final para el infarto con Franco Morbidelli y Alex Márquez peleando mano a mano el primer puesto.

El español, estuvo adelante en gran parte de la carrera pero el italiano supo seguirle el ritmo hasta aprovechar su oportunidad y pasarlo. Desde entonces, la adrenalina fue creciendo hasta que, a falta de una vuelta, Márquez perdió el control de su motocicleta en una curva y cayó pesadamente. Su compañero de equipo, aprovechó para alejarse y terminar ganando con comodidad. Por su parte Márquez finalizó 21º.

Ahora, los pilotos del Moto2 ya se preparan para la su siguiente carrera en Austin, Texas.

#Moto2@FrankyMorbido12 makes it 2 in a row! @MiguelMoto3 takes 2nd from @ThomasLUTHI in 3rd! #ArgentinaGP pic.twitter.com/eJjLfTx38J

Dejection on one side of the garage, utter joy and elation of the other.



Great ride by both @TeamEG00MarcVDS #ArgentinaGP pic.twitter.com/YOS23Eshy3