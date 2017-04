VIDEO | Cayó Márquez en la segunda vuelta y se despidió del MotoGP

09/04/2017 -

Marc Márquez había conseguido la pole y logrado tomar una importante diferencia con respecto a Maverick Viñales, pero en la segunda vuelta perdió el control de su motocicleta y terminó cayendo.

La caída se produjo en la misma curva en la que ya había sufrido un derrape en las pruebas libres del pasado viernes.

De esta manera, el vigente campeón se despide del GP de Las Termas de Río Hondo.

Cabe la pena mencionar que su compatriota, Jorge Lorenzo había caído ya en la primera vuelta.

Para Márquez, es la primera vez desde su participación en MotoGP que no gana ninguna de las dos primeras carreras de una temporada.

MARQUEZ goes down out of the lead! HUGE turn of events!#MV25 is up into first! #ArgentinaGP pic.twitter.com/WSAYhbaHdE