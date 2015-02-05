CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Abril de 2017

A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 20:12 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE

AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE


CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA TI

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FORUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: FINAL

SUPER 8 (Fem.)

16.30 TELÓN ABIERTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 CICLO DE COLECCIÓN:

ALMA COPLERA

20.00 MÚSICA INTERIOR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª.

EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.38 HIGH SCHOOL MUSICAL 3

09.50 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE

SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA

10.53 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL

MONSTRUO LUNAR

12.33 LOS SUPLENTES

14.59 LA ÚLTIMA PELEA

17.55 DESAFÍO AL TIEMPO

20.20 8 MINUTOS ANTES DE MORIR

22.05 TIRO MORTAL

TCM

09.00 BERNARDO Y BIANCA EN

CANGUROLANDIA

10.25 RETO AL DESTINO

12.50 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

14.40 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

16.30 LA LAGUNA AZUL

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

20.30 LA NIÑERA

21.00 EL GUERRERO ROJO

22.35 LA PANTERA ROSA

23.05 EL BEBÉ DE ROSEMARY

TNT

07.17 EN BUSCA DE SANTA

08.58 10.000 A.C.

10.55 ARMA MORTAL

12.59 EL LLANERO SOLITARIO

15.55 RÁPIDO Y FURIOSO

17.56 THOR. UN MUNDO OSCURO

20.06 OPERACIÓN PELIGROSA

22.00 INFIERNO AL VOLANTE

23.57 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.52 LA NOCHE MÁS OSCURA

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 ROOKIE BLUE, EN LAS BUENAS Y EN

LAS MALAS

08.00 GRIMM, LOS NIÑOS PERDIDOS

09.00 GRIMM, TODO POR LA DONCELLA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

POSESIÓN

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

MÁSCARAS

12.00 HOUSE M.D, SALVADORES

13.00 HOUSE M.D, CASA DIVIDIDA

13.50 CHICAGO P.D, PRONUNCIA SU

VERDADERO NOMBRE

14.40 DETECTIVES MEDICOS S13, PALM

SATURDAY

15.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON

BURGUNDY

17.00 HOUSE M.D, BAJO MI PIEL

18.00 HOUSE M.D, AMBOS LADOS AHORA

19.00 CHICAGO P.D, VOLVER A ESTAR A MANO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

CORRUPCIÓN

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE

22.00 CHICAGO MED, LUNES DE LUTO

23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 ESPERANZA DE VIDA

11.20 LA IMPOSTORA

13.15 FULLSCREEN

13.45 TRAICIÓN CONYUGAL

15.40 ESPERANZA DE VIDA

17.35 LOS INTOCABLES

20.00 GLADIADOR

23.10 ANACONDA


A DONDE IR

BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS

AL 3854064095.

KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO

ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)

+MIÉRCOLES 26, A LAS 21, SE PRESENTARÁ EL DUENDE GARNICA, AUTOR

DE “EL OLVIDAO”, “LA FORESTAL”, “CHACARERA DE LA ESCALERA”,

“MISTOL MOLOTOV”, Y “EL GAUCHITO GIL”, EN EL MARCO DE LOS RECITALES

ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.


CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

HOY AL 12/03- 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY AL 12/04 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL

FUTURO (3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 12/04 22:30 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 12/04 17:10 (Cast) 19:50

(Cast)

SOLDADO ARGENTINO 2D

DRAMA (13 años)

HOY AL 12/04 -22:30 (Cast)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 12/04-17:50 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 12/04- 20:30 (Subt)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

HOY AL 12/04 22:40 (Subt)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY AL 12/04 17:30 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP

con reservas y leyenda (Se recomienda

la compañía de un adulto para

público infantil)

17:40 (TODOS LOS DÍAS)

19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA

13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

VIERNES $50

LOS PITUFOS 3 LA ALDEA

PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D APTA 16 AÑOS

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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