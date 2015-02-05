CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Abril de 2017
A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 20:12 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE
AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA TI
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FORUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: FINAL
SUPER 8 (Fem.)
16.30 TELÓN ABIERTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 CICLO DE COLECCIÓN:
ALMA COPLERA
20.00 MÚSICA INTERIOR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª.
EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.38 HIGH SCHOOL MUSICAL 3
09.50 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE
SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA
10.53 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL
MONSTRUO LUNAR
12.33 LOS SUPLENTES
14.59 LA ÚLTIMA PELEA
17.55 DESAFÍO AL TIEMPO
20.20 8 MINUTOS ANTES DE MORIR
22.05 TIRO MORTAL
TCM
09.00 BERNARDO Y BIANCA EN
CANGUROLANDIA
10.25 RETO AL DESTINO
12.50 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
14.40 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
16.30 LA LAGUNA AZUL
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
20.30 LA NIÑERA
21.00 EL GUERRERO ROJO
22.35 LA PANTERA ROSA
23.05 EL BEBÉ DE ROSEMARY
TNT
07.17 EN BUSCA DE SANTA
08.58 10.000 A.C.
10.55 ARMA MORTAL
12.59 EL LLANERO SOLITARIO
15.55 RÁPIDO Y FURIOSO
17.56 THOR. UN MUNDO OSCURO
20.06 OPERACIÓN PELIGROSA
22.00 INFIERNO AL VOLANTE
23.57 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.52 LA NOCHE MÁS OSCURA
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 ROOKIE BLUE, EN LAS BUENAS Y EN
LAS MALAS
08.00 GRIMM, LOS NIÑOS PERDIDOS
09.00 GRIMM, TODO POR LA DONCELLA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
POSESIÓN
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
MÁSCARAS
12.00 HOUSE M.D, SALVADORES
13.00 HOUSE M.D, CASA DIVIDIDA
13.50 CHICAGO P.D, PRONUNCIA SU
VERDADERO NOMBRE
14.40 DETECTIVES MEDICOS S13, PALM
SATURDAY
15.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON
BURGUNDY
17.00 HOUSE M.D, BAJO MI PIEL
18.00 HOUSE M.D, AMBOS LADOS AHORA
19.00 CHICAGO P.D, VOLVER A ESTAR A MANO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
CORRUPCIÓN
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE
22.00 CHICAGO MED, LUNES DE LUTO
23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 ESPERANZA DE VIDA
11.20 LA IMPOSTORA
13.15 FULLSCREEN
13.45 TRAICIÓN CONYUGAL
15.40 ESPERANZA DE VIDA
17.35 LOS INTOCABLES
20.00 GLADIADOR
23.10 ANACONDA
A DONDE IR
BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS
AL 3854064095.
KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO
ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)
+MIÉRCOLES 26, A LAS 21, SE PRESENTARÁ EL DUENDE GARNICA, AUTOR
DE “EL OLVIDAO”, “LA FORESTAL”, “CHACARERA DE LA ESCALERA”,
“MISTOL MOLOTOV”, Y “EL GAUCHITO GIL”, EN EL MARCO DE LOS RECITALES
ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
HOY AL 12/03- 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY AL 12/04 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL
FUTURO (3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 12/04 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 12/04 17:10 (Cast) 19:50
(Cast)
SOLDADO ARGENTINO 2D
DRAMA (13 años)
HOY AL 12/04 -22:30 (Cast)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 12/04-17:50 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 12/04- 20:30 (Subt)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
HOY AL 12/04 22:40 (Subt)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY AL 12/04 17:30 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP
con reservas y leyenda (Se recomienda
la compañía de un adulto para
público infantil)
17:40 (TODOS LOS DÍAS)
19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA
13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
VIERNES $50
LOS PITUFOS 3 LA ALDEA
PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D APTA 16 AÑOS
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)