Barros Schelotto resaltó que se jugó "al estilo que a mí me gusta"

Fotos FELICIDAD. Guillermo destacó que su equipo "jugó por abajo y sin tirar pelotazos" y marcó las diferencias respecto del partido pasado.

10/04/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó que anoche su equipo jugó como a él le "gusta".

"Tuvimos muy buenos 90 minutos y además se dio el resultado, así que no me queda otra que irme contento. Boca jugó al estilo que a mí me gusta, por abajo y sin tirar pelotazos en una cancha difícil como ésta, en la que hace poco perdió Estudiantes", confió Barros Schelotto.

"A diferencia de la semana pasada en la que Defensa y Justicia se abroqueló en la Bombonera, hoy Vélez nos jugó de igual a igual y pudimos demostrar nuestra contundencia (44 goles en 43 fechas, con mayoría de tantos de delanteros)", expresó.

Pero un tema sacudió la previa del partido más allá del piedrazo que rompió una de las ventanillas del micro que transportó al plantel y fue el video que en horas de la madrugada difundió las imágenes del defensor Jonathan Silva y el delantero Cristian Pavón, autor del tercer tanto en el 3-1 sobre los de Omar De Felippe, cuando ambos debían estar descansando.

"No tengo redes sociales y solamente opino de lo que veo y toco. Hoy solamente tuve la cabeza en este partido, pero mañana voy a ver qué resoluciones vamos a tomar sobre este hecho", aseguró el "Mellizo", indicando que podría haber sanciones para los dos futbolistas.