Alex Márquez dijo que su caída fue una injusticia

Fotos DECEPCIÓN. Alex Márquez peleaba la punta y se cayó al final.

10/04/2017 -

El piloto español Álex Márquez hizo una gran final en el Moto2 y a poco de la meta, una caída lo privó de luchar por la victoria. Venía en la segunda plaza y se tuvo que conformar con el buen trabajo realizado hasta allí.

"Es injusto. Hemos estado todos los entrenamientos luchando, hemos sido competitivos en agua, en seco, en semiseco. Me he sentido muy bien y he disfrutado muchísimo, así que ha sido una pena la caída", aseguró.

Sobre esa caída, Alex Márquez, hermano de Marc, puntualizó: "Aún no entiendo lo que ha pasado porque ha sido muy rara porque había tenido sustos en vueltas anteriores y la moto volvía, pero esta vez alguien ha querido que no volviera y me ha escupido por arriba. Son cosas que pasan. Me quedo con lo positivo".

"Hemos cambiado la moto del ‘warm up’ a la carrera porque sufríamos mucho e íbamos clavados así que ‘chapeau’ por el equipo y ahora ya a pensar en Austin y a recuperarme y que no sea nada el dolor en la mano", cerró el español de Cervera.