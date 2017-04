Cal Crutchlow: "Mantuve la calma desde el principio"

Fotos MERITORIO. Cal Crutchlow no pudo ocular su felicidad por la buena carrera que hizo ayer en Las Termas.

10/04/2017 -

Por Daniel Romero

El piloto británico Cal Crutchlow (LCR Honda), que llegaba al Gran Premio de la República Argentina tras la decepción de Qatar, se mostró "muy contento" por haber hecho podio ayer junto con el español Maverick Viñales (Yamaha) y el italiano Valentino Rossi (Yamaha).

El piloto inglés llegaba necesitado de puntos y de buenas sensaciones a Las Termas y sale de la Argentina reforzado de cara a un buen comienzo del Mundial. A pesar de no montar una Honda oficial, el de Coventry fue la mejor moto de la escudería japonesa.

"Después de lo que pasó en Qatar, estoy muy contento. Allí me sentía fuerte para poder hacer un buen resultado. Mantuve la calma desde el principio: pensé en seguir a Maverick, pero cuando vi que no podía, me centré en distanciar a Vale. Una posición de podio. Me encanta Argentina y estoy muy agradecido al equipo. Cuando Marc se cayó, pensé que había tirado muy fuerte al principio. Decidí no seguirlo porque lo vi peligroso y cometió un error, desafortunadamente para él. Sabíamos que tenía buen ritmo, pero forzó demasiado al principio", comentó el experimentado piloto.

Oscar Haro

Por su parte, el español Oscar Haro, director deportivo del equipo LCR Honda, se mostró conforme con la actuación de sus pilotos y destacó el tercer puesto obtenido por Cal Crutchlow, tras haber abandonado en el GP de Qatar.

A modo de balance, explicó: "Ha sido un fin de semana bueno, después de lo negativo que fue el último Gran Premio de Qatar. Es un circuito que siempre le ha gustado a Cal (Crutchlow). Aquí las Honda funcionan bastante bien. Él ha tomado la decisión de cambiar el neumático en parrilla y hemos optado por el neumático medio. Sabíamos que ha bajado mucho la temperatura, que de los test del viernes al sábado ha variado bastante. Ha sido un fin de semana bastante positivo, porque al equipo le hacía falta un buen resultado".

"Nos vamos con buenas expectativas para Estados Unidos, porque también es un circuito que le va bien a las Honda y sobre todo a Cal. Aquí podríamos haber luchado incluso por haber ganar la carrera, porque Cal estaba muy cómodo, pero bueno... Ha preferido estar un poco más atrás, aguantar en tercera posición, no entrar en batalla con Valentino, acabar la carrera y coger los puntos", comentó convencido.