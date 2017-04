Misterio, a más de un mes de la desaparición de Villoldo

10/04/2017 -

"La Policía de Santiago del Estero no halló rastros de mi hermano en la primera semana de búsqueda y allí se quedó clavado el expediente. Desde entonces no hubo movimientos bancarios, telefónicos o por las redes sociales de parte de mi hermano Javier Villoldo y solo un testigo asegura haberlo visto en una estación de servicio de La Banda, en Santiago del Estero", dijo Sergio Villoldo al diario salteño El Tribuno. El hombre desapareció en nuestra provincia hace 35 días y desde ese momento no se sabe nada de él.

"Estamos mucho más que desesperados, ya que los hijos de mi hermano llaman a nuestra casa preguntando por él y no sabemos qué decirles ya. Lo llamativo de todo esto es el silencio de la familia que lo cobijaba en el barrio Mishqui Mayu de La Banda, donde nunca fueron citados los padres de la pareja de Javier. Estoy seguro de que en esa casa pasó algo la noche que desapareció mi hermano y desde entonces un horrible pacto de silencio, un manto impune de maldad cayó sobre la vida de él", sostuvo Sergio Villoldo.

Javier Villoldo, oriundo de Salta, estaba radicado en La Banda, y desapareció la noche del viernes 3 de marzo después de discutir con su esposa y, supuestamente, abandonar su casa. Desde las 23 de ese día Javier dejó de comunicarse con todos sus familiares y conocidos, incluso con sus compañeros de trabajo. "Abandonó su empleo, su auto, su obra en construcción (su nueva casa) y su tarjeta de débito y lo peor, a su madre, a la que nunca dejó de enviarle mensajes y llamados. Eso ya es un mal presagio", aseguró su hermano menor.