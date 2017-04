La "Lepra" igualó con Ferro

10/04/2017 -

Independiente Rivadavia de Mendoza empató ayer sin goles, como local, ante Ferro Carril Oeste, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la fecha 26 de la B Nacional. Este resultado le vino bien a Central Córdoba, que se mantiene fuera de la zona de descenso y se aleja de la "Lepra" mendocina.

Los otros resultados de ayer fueron los siguientes: Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2, Villa Dálmine 1; Boca Unidos de Corrientes 1, Almagro 2 y Juventud Unida 1, Brown (A) 3. Hoy jugarán: 20.30, Santamarina de Tandil vs. All Boys y 21.05, Argentinos Juniors vs. Estudiantes de San Luis.