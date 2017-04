"La carrera fue mejor que en Qata

Fotos ESTRELLA. El piloto italiano fue uno de los principales protagonistas en la jornada de ayer y recibió el cariño de todos sus fanáticos en Las Termas.

10/04/2017 -

Por Gustavo Paz

Otra vez, el más aclamado por la gente fue él. Valentino Rossi fue nuevamente el preferido del público sudamericano y ayer, le regaló un nuevo podio a sus fanáticos latinoamericanos. De hecho, en tres de los cuatros grandes premios que se disputaron en Las Termas de Río Hondo, el "Doctor" se metió entre los tres primeros (en 2015 ganó la final).

Tras la carrera de ayer en la que finalizó segundo, Valentino declaró: "La cosa fue bien así. Un mecánico me dijo en parrilla, haz una buena carrera. Es una buena manera de empezar. Pude adelantar a los más lentos. Tuve una buena lucha con Cal (Crutchlow) y pude pasarlo. Es un buen resultado", contó el italiano.

A su vez, Rossi reconoció que no fue nada sencillo el fin de semana pese al segundo puesto final. "Fue un fin de semana difícil. Pudimos mejorar la moto y la carrera fue mejor que en Qatar. Sinceramente estaba en mejor forma y las sensaciones con la moto fueron mejores. Maverick se me fue un poco al principio, pero no estuvo tan lejos. Me divertí. Sufrimos demasiado en los entrenamientos, pero trabajamos bien. Si sufrimos mucho así en entrenamientos y va así en carrera, está bien", sostuvo.

Luego, Valentino Rossi habló de su compañero de equipo, Maverick Viñales, quien ganó las dos primeras fechas de este Mundial de Motociclismo.

"Maverick, pretemporada perfecta. Dos carreras perfectas. Hay que seguir así y no rendirse. Está consiguiendo muy buenos resultados y lo debe aprovechar", remarcó.

Objetivos

Rossi dijo tener "una gran motivación técnica en el equipo, siempre trabajamos mucho para conseguir tener el ritmo".

"Me gusta, teniendo ya una cierta edad, saber dónde voy y qué hago y me gusta mucho aprovechar todo el tiempo para poner a punto la moto para el domingo, aunque siempre es un riesgo no ser tan fuerte en los entrenamientos, me gustaría serlo un poco más", reconoció el piloto italiano.

"Sinceramente, después de la carrera de Qatar pensaba que iba a ser más competitivo en los entrenamiento aquí, pero en cambio he sufrido mucho y si bien como posición estaba más adelante, como ritmo no era muy rápido, aunque sí constante", aseguró Rossi.

"La carrera ha sido muy bonita, más que en Qatar, he sido más fuerte y ha sido más rápida pero he podido apretar hasta el final", indicó el piloto de Yamaha.