Fotos Marc Márquez: "Debo haber cometido un pequeño error"

10/04/2017 -

Por Gustavo Paz

Sin dudas, fue la gran decepción de la jornada. Cuando parecía que se encaminaba a una nueva victoria de punta a punta en Las Termas de Río Hondo, Marc Márquez tuvo un segundo de desgracia que terminó arruinando su fin de semana. A poco de arrancar la final y cuando era el comodísimo líder de la competencia, sufrió una caída que lo dejó fuera de carrera. Al final, ya un poco más tranquilo en boxes, no ocultó su bronca por la situación y hasta se mostró contrariado con lo sucedido. "Me sentía muy bien en la moto. Era capaz de rodar fuerte, ya que esta mañana en el warm up hemos mejorado mucho la puesta a punto, lo que me ha hecho sentir muy cómodo con la moto. La caída ha sido inesperada; debo haber cometido un pequeño error y me ha costado caro. Por suerte estoy bien, pero esta clase de errores me decepcionan, porque todo iba bien. De todos modos, tenemos que pasar página y pensar en la próxima carrera en Austin", destacó el oriundo de Cervera. "En los libres, me fui un poco más al interior y frené más tarde, pero esta vez, comparado con la vuelta anterior y con el warm up, frené idéntico: mismo punto, con la moto muy recta, cosa que normalmente no te caes, pero hay que aprender de esto. Al final, da igual cómo te caigas, son cero puntos para el Mundial. Me da rabia porque sabía y había insistido mucho en que al principio no se puede fallar. He fallado, pero, al final, son los mismos puntos ahora que en la siguiente carrera intentaremos pasar página rápido y dar el cien por cien la próxima vez", explicó. Seguidamente, Marc Márquez declaró: "El problema no es el neumático. Tenemos otros que tenemos que seguir solucionando. Si no teníamos la caída, teníamos ritmo para luchar por la victoria y eso lo sabíamos antes de entrar en la carrera". Por último, Marc Márquez aseguró enérgicamente que no se equivocó en la elección de la goma para la carrera de ayer. "La decisión fue sido correcta, pero es como siempre, tenemos que coger riesgos para recuperar en frenada cogiendo el neumático más duro de delante. En Qatar opté por el blando, fue un error porque fui demasiado seguro. Ahora el error ha sido empujar desde el principio, pero tampoco estaba empujando mucho, sino que estaba haciendo un ritmo normal: 1:40.0, 1:39 alto. Era el ritmo de 'warm up' y el que se ha hecho en carrera", cerró el español.