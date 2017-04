El primer clásico fue para Old Lions

Fotos DURO El primer clásico de la temporada entre los viejos rivales, Old Lions y Lawn Tennis quedó para los anfitriones

10/04/2017 -

Luego de un titánico duelo, los Viejos Leones se quedaron ayer con el primer clásico de rugby provincial al vencer en su casa y ante una multitud al Santiago Lawn Tennis por 26 a 15, por la tercera fecha del Torneo Iniciación de la USR.

El encuentro tuvo además el condimento de la presencia de gran parte del plantel y cuerpo técnico de la selección M18 que obtuvo en Córdoba el ascenso a la Zona Campeonato del Argentino Juvenil, a quienes en el inicio del partido ambos planteles le hicieron un cordón humano para que los chicos del seleccionado santiagueño reciban un masivo aplauso por parte de la concurrencia por tan importante conquista.

En cuanto al juego, el anfitrión justificó su triunfo por lo hecho de manera especial en la segunda parte, cuando aprovechó cada ocasión que tuvo para llegar al ingoal rojiblanco para marcar try (fueron cuatro en total).

El juego arrancó con dos equipos a los que les costaba atacar clararamente y con ideas. Pero en los primeros 20 minutos fue Lawn Tennis el que aprovechó varias infracciones de su rival y tuvo a un Augusto Mirolo inspirado que acertó 3 penales para poner el 9 a 0. Llegando a los 30 del período inicial, Mirolo apareció de nuevo para convertir un drop y estirar a 12 la ventaja. Sin embargo a los 33 vino un try clave de Ignacio Cuello que le permitió a Old Lions quedar a sólo 5 (7/12) al término de los primeros 40 minutos. La segunda parte no pudo empezar mejor para Old Lions ya que al minuto y aprovechando un error del visitante, el mismo Cuello apoyó un nuevo try y la conversión de Coronel puso al frente al León.

Tras esa anotación hubo 10 minutos de mucha presión de Lawn Tennis, Pero sin poder perforar el ingoal rival. Igualmente el pie de Mirolo lo volvió a adelantar con un nuevo penal. El partido se hizo desprolijo, pero emotivo. A los 11 Heredia apoyó el tercer try de Old Lions para poner a su equipo arriba 21 a 15. Y a los 31 en la mejor jugada de la tarde, Coronel aseguró la victoria del local con un try de gran elaboración.