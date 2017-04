Fotos CONTUNDENTE. Maverick Viñales aprovechó la caída de Márquez y se quedó con una victoria que no dejó dudas en el autódromo de Las Termas.

10/04/2017 -

Por Gustavo Paz

Como en Qatar, Maverick Viñales volvió a pelearla de atrás y terminó en lo más alto del podio. El español ganó su segunda carrera con Yamaha en dos presentaciones y confesó que ni en sus sueños, podía imaginarse este arranque. Ayer aprovechó la caída de Márquez y tras una buena largada desde el sexto lugar, agarró la punta y no la soltó más.

Tras su enorme triunfo en suelo santiagueño, Viñales destacó: "Es increíble para mí. Dos carreras ganadas en dos fechas es algo que uno no imagina. Creo que si Márquez se quedaba en pista hubiera sido realmente muy duro pelearle arriba. Salió muy bien. Muy fuerte. Estoy contento por este presente y le agradezco al equipo por el trabajo que viene haciendo. Es clave".

Seguidamente, el ibérico sostuvo: "Fue una carrera difícil. Cal (Crutchlow) también tenía muy buen ritmo. Después intenté cuidar la goma y mantener el grip y en ese sentido se hizo un muy buen trabajo. Estoy muy motivado y esperemos seguir con esta racha.

Todos los pilotos damos nuestro cien por cien. Sabía que si la moto me respondía, y tenía el ritmo que había mostrado en el warm up, podía ir a más. Fue una lástima la caída de Marc (Márquez), porque fue inesperada y algo que sorprendió. Espero que no tenga ninguna lesión".

Viñales aseguró además que tenía plena confianza en los resultados que podían llegar para esta temporada. "Es muy difícil creer que puedes ganar las dos primeras carreras, pero después de la pretemporada que hicimos estaba realmente convencido que podía conseguirlo".

Con respecto a la carrera, destacó: "Con la goma delantera me sentía realmente muy bien. Estaba cómodo pero iba bajando cada vez más la goma y sabía que tenía que tener cuidado", acotó.

Américas en pocas semanas: "Hay cosas para mejorar. Por ejemplo, la frenada. La entrada a curva es muy importante. Debemos entrar muy rápido y podemos hacer diferencia. Se viene Qatar, que es una pista que se adapta muy bien a mi estilo. Hay que rodar ahí con la Yamaha y ver cómo viene todo. Será una buena prueba, porque Márquez viene ganando todo allí. Y probarse, motiva. Intentaremos sacar el cien por cien de nuestra moto, si lo logramos, estaremos para seguir cosechando buenos resultados".

Acerca de los rivales, "Mac" dijo: "Los rivales por el título son varios. No hay uno. Márquez, Valentino, Dovizioso, Lorenzo, son algunos. Hay que ser cautelosos, seguir así y principalmente dar nuestro cien por cien. La pasé muy bien en Argentina. Me voy feliz por el triunfo".