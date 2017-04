Bautista se mostró más que conforme con el cuarto lugar

10/04/2017 -

El piloto español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16), cuarto en el Gran Premio de Argentina de MotoGP que se corrió ayer en el autódromo de Las Termas de Río Hondo, dijo tras el mismo que éste "es un buen resultado porque me lo he pasado muy bien con la moto, he pilotado a gusto, cómodo y hemos sido muy competitivos, no solo en la carrera sino a lo largo de todo el fin de semana".

"La salida ha sido fundamental; ya que nuestra posición era más atrás de lo que hubiéramos hecho en seco y eso ha hecho que al principio me metiera en el grupo y me costara pasar a otros pilotos pero cuando me he quedado solo estaba cogiendo al grupo de delante", explicó el piloto de Talavera de la Reina.

"Estaba rodando más rápido que ellos y creo que si hubiésemos hecho una mejor salida no hubiera tenido que estar en esa pelea y podríamos haber luchado seguro por el podio, pero las carreras son así y yo me quedo con lo positivo, que es el buen ritmo que hemos hecho y el buen trabajo que estamos haciendo en este principio de temporada", señaló Bautista que cumplió con creces en esta fecha y que sueña con seguir progresando de cara al futuro.